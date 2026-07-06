Con la eliminación de Alemania y Brasil, el Mundial 2026 rompió una racha histórica que llevaba casi un siglo

El Mundial 2026 no terminó pero ya dejó una marca inédita en la historia del torneo. Con la eliminación de Brasil a manos de Noruega en octavos de final, los cuartos se jugarán sin la presencia de Brasil, Alemania o Italia, al menos uno de los tres gigantes que siempre había estado representado en esa instancia cuando el formato la contempló.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, ni siquiera logró clasificar a la Copa del Mundo. Alemania, también tetracampeona, quedó por el camino en dieciseisavos tras perder por penales ante Paraguay. Y Brasil, máximo ganador de la historia con cinco títulos, sufrió un golpe inesperado al caer 2 a 1 frente a Noruega, que avanzó por primera vez a cuartos de final.

El dato toma más fuerza al repasar la historia. En 1930 y 1950 no hubo cuartos de final como tal, mientras que en 1974, 1978 y 1982 el torneo tuvo una segunda fase de grupos antes de las instancias decisivas. En todos los Mundiales que sí contaron con cuartos de final, desde 1934 hasta 2022, siempre apareció al menos uno de esos tres seleccionados.

Entre los tres reúnen 13 títulos mundiales: cinco de Brasil, cuatro de Alemania y cuatro de Italia. Por eso, el cuadro de 2026 marca un quiebre simbólico: los ocho mejores del torneo se definirán sin ninguno de los tres nombres más pesados de la historia de la Copa del Mundo.

También se trata de un cambio generacional en la élite del fútbol internacional. Durante casi un siglo, Brasil, Alemania e Italia marcaron el pulso de los Mundiales, ya fuera levantando el trofeo o llegando a las instancias decisivas. Entre los tres acumulan 13 de las 22 Copas del Mundo disputadas antes de esta edición, además de decenas de semifinales, finales y actuaciones que quedaron en la memoria del torneo.

Jugadores de Alemania, tras la eliminación. Foto: EFE

Brasil había alcanzado, como mínimo, los cuartos de final en cinco de los últimos siete Mundiales. Alemania, pese a las eliminaciones en fase de grupos de 2018 y 2022, volvía a presentarse como uno de los candidatos, pero se despidió antes de tiempo tras caer por penales frente a una sorprendente Paraguay. Italia, por su parte, prolongó una crisis que ya la había dejado fuera de Rusia 2018 y Qatar 2022, al no conseguir siquiera la clasificación para la máxima cita de Norteamérica.

El escenario también abre la puerta para que nuevas selecciones sigan escribiendo páginas históricas. Noruega se instaló por primera vez entre las ocho mejores gracias a su triunfo sobre Brasil, Marruecos ratificó el crecimiento que ya había mostrado en Qatar 2022 al alcanzar nuevamente los cuartos de final, mientras que Paraguay volvió a meterse entre los mejores del mundo después de 16 años.

SELECCION DE URUGUAY VS SELECCION ITALIA Foto: EFE

La ausencia de los tres gigantes también garantiza que el Mundial tendrá un desenlace distinto al de muchas de sus ediciones anteriores. Potencias tradicionales como Francia, España, Inglaterra o Argentina buscarán mantener su protagonismo, pero también aparecen selecciones que intentan romper con el orden histórico y conquistar un título inédito.