Messi, Haaland y Bellingham lideran el once ideal de los octavos de final del Mundial 2026

La plataforma especializada en estadísticas Sofascore publicó su equipo ideal de los octavos de final del Mundial 2026. Lionel Messi fue uno de los puntajes más altos de la ronda, acompañado por figuras como Erling Haaland, Jude Bellingham y Achraf Hakimi.

Con los ocho partidos de octavos de final ya disputados y los clasificados definidos para los cuartos, Sofascore dio a conocer su tradicional once ideal de la ronda, elaborado a partir de las calificaciones obtenidas por los futbolistas según su rendimiento estadístico en cada encuentro.

El gran destacado fue Lionel Messi, quien recibió una puntuación de 9,3 tras ser determinante en la remontada de Argentina frente a Egipto. El capitán albiceleste marcó un gol, dio una asistencia y lideró a su selección en uno de los partidos más emocionantes de los octavos.

En ataque lo acompañan Erling Haaland, con 9,1, luego de su actuación decisiva en la clasificación de Noruega frente a Brasil, y Charles De Ketelaere, autor de un brillante partido en el triunfo de Bélgica sobre Estados Unidos, con una calificación de 8,5.

El mediocampo reúne a otras tres figuras de la fase: Jude Bellingham (9,0), clave en la victoria de Inglaterra ante México; Leandro Paredes (8,3), fundamental en el equilibrio de Argentina; y Azzedine Ounahi (9,0), uno de los pilares de Marruecos en su clasificación a cuartos de final.

La defensa quedó integrada por Noussair Mazraoui (7,9), Dayot Upamecano (7,5), Cristian Romero (7,7) y Achraf Hakimi (7,4), mientras que el arco fue para el suizo Gregor Kobel, también con 9,3, tras convertirse en la gran figura de la definición por penales frente a Colombia.

XI de octavos - Ovación/ Sofascore Foto: Sofascore

El once ideal de los octavos de final según Sofascore:

Golero:

Gregor Kobel (Suiza) – 9,3

Defensas:

Achraf Hakimi (Marruecos) – 7,4

Cristian Romero (Argentina) – 7,7

Dayot Upamecano (Francia) – 7,5

Noussair Mazraoui (Marruecos) – 7,9

Mediocampistas:

Jude Bellingham (Inglaterra) – 9,0

Leandro Paredes (Argentina) – 8,3

Azzedine Ounahi (Marruecos) – 9,0

Delanteros:

Charles De Ketelaere (Bélgica) – 8,5

Erling Haaland (Noruega) – 9,1

Lionel Messi (Argentina) – 9,3