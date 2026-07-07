Lionel Messi consiguió frente a Egipto un récord histórico de los Mundiales en el que superó a Diego Maradona

Lionel Messi llegó al Mundial 2026 con 38 años, cinco mundiales disputados y la mayor cantidad de partidos jugados en la historia de los Mundiales para un mismo futbolista -logro que consiguió en la final de Qatar 2022, donde llegó a 26 encuentros en su carrera-. Durante la edición de 2026 del campeonato más importante a nivel de selecciones, también se convirtió en el máximo goleador con 21 anotaciones luego de anotarle en octavos de final a Egipto. Asimismo, en este encuentro, Messi batió otro récord sin precedentes.

Con el pase de gol que le dio a Cristian "Cuti" Romero para iniciar la remontada de su equipo al minuto 79 contra los egipcios, el capitán de la selección argentina se convirtió en el máximo asistidor de las Copas del Mundo. Con un total de nueve pases de gol otorgados, superó a Diego Armando Maradona, el otro argentino que desde su último Mundial en Estados Unidos 1994 se encontraba en la primera posición de la lista.

Lista de máximos asistidores de la historia de los Mundiales. Gráfico: Sofascore

Messi, que integra un selecto grupo de futbolistas que jugaron seis Mundiales junto con el mexicano Guillermo "Memo" Ochoa y el portugués Cristiano Ronaldo, debutó en la Copa del Mundo de Alemania 2006. En aquella edición dio su primer pase de gol por la fase de grupos en el segundo partido frente a Serbia y Montenegro. Más de 20 años después, y en un campeonato donde el '10' ha dado grandes aportes en la ofensiva argentina pese a su edad, llegó a su novena asistencia frente a Egipto, partido en el que consiguieron la clasificación a los cuartos de final.

Los otros rivales contra los que Messi brindó asistencias fueron México en los octavos de final de 2010, Suiza en la misma fase pero de 2014, Francia por duplicado también en octavos de 2018, de vuelta México en la fase de grupos de 2022, Países Bajos en cuartos y Croacia en semifinales también en la edición de Qatar, y ahora Egipto en su primera asistencia por el torneo de 2026.

El empezar perdiendo 2 a 0 contra el equipo africano no fue un impedimento para que Messi volviera a estar involucrado directamente en el gol de de la actual selección campeona del mundo. Primero asistió con un centro a Romero que definió de cabeza para descontar y luego convirtió para poner el empate parcial antes de que se terminara de consumar la remontada.

En la siguiente ronda de cuartos de final, Messi y su selección deberán enfrentarse al ganador de Suiza y Colombia, en una lucha constante de "La Pulga" por seguir batiendo récords y aumentar sus registros.