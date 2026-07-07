"Racistas" y "deshumanizantes": ONU respalda a Kylian Mbappé tras insultos de una senadora paraguaya

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su apoyo al capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, denunciando las declaraciones "racistas" y "despreciables" de una senadora paraguaya que lo atacó tras los octavos de final del Mundial 2026.

"Las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado", lamentó en un comunicado el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan.

El vocero declaró que estos incidentes racistas "reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte". En ese sentido, indicó que los Estados y las organizaciones deportivas deben garantizar que existen mecanismos de rendición de cuentas independientes y eficaces.

Fotografía de archivo de la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE

Qué dijo la senadora paraguaya

La senadora Celeste Amarilla atacó en las redes sociales al futbolista después de que Francia eliminara a Paraguay del Mundial por 1-0, con gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!", escribió en un mensaje en la red social X.

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay. Foto: Congreso de Paraguay.

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", añadió en otro mensaje.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

La respuesta de Mbappé: "Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo

Mbappé respondió el lunes calificando de "despreciable" a la senadora y afirmó que es "indigna de su cargo".

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", expresó el capitán francés en un mensaje publicado a lo largo de la tarde del lunes.

Kylian Mbappé en el debut por el Mundial 2026 frente a Senegal Foto: AFP

"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", afirmó el delantero del Real Madrid.

"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", cerró el máximo goleador de Francia en la presente edición del Mundial con siete goles, la misma cantidad que Erling Haaland y Lionel Messi.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Con información de AFP y EFE