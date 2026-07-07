Senadora paraguaya redobló la apuesta contra Mbappé: "Exijo que retractes tus declaraciones y me pidas disculpas"

La polémica entre Paraguay y Kylian Mbappé sumó un nuevo capítulo. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó una extensa carta abierta dirigida al capitán francés, en la que respondió a las críticas del futbolista y le exigió una disculpa pública por su comportamiento antes, durante y después del encuentro mundialista entre ambas selecciones.

Amarilla comenzó dejando en claro que su conflicto "no es con Francia", país por el que manifestó una profunda admiración al recordar que estudió durante 15 años en una institución francesa, habla el idioma y mantiene un fuerte vínculo cultural con ese país. "El problema es contigo. Tu arrogancia y desprecio me enfurecieron mucho antes del partido", escribió la legisladora.

Según Amarilla, las declaraciones previas de Mbappé fueron interpretadas en Paraguay como una falta de respeto hacia la Albirroja. La senadora hizo referencia a frases atribuidas al delantero francés, como "Si tenemos que meternos las manos en la tierra, hagámoslo" y "les vamos a quitar el maquillaje", asegurando que fueron entendidas como un menosprecio hacia la selección paraguaya.

La parlamentaria también cuestionó la actitud del futbolista durante el partido: "Durante el partido, tu arrogancia fue evidente. Tu desprecio por cada jugador paraguayo fue claro, como si estuvieran por debajo de ti", afirmó.

Además, sostuvo que Mbappé insultó a futbolistas paraguayos en pleno encuentro y criticó especialmente su comportamiento tras el pitazo final. "Mostraste un completo desprecio por la salud de nuestro portero. Te negaste a estrecharle la mano y gritaste tu victoria en su cara. En un solo momento mostraste desprecio, arrogancia y falta de modales", expresó.

Amarilla también reconoció que una publicación suya realizada inmediatamente después del partido, en la que respondió con insultos, fue eliminada posteriormente. "Mis publicaciones fueron escritas en el calor del momento... Sin embargo, inmediatamente me arrepentí y borré la publicación", explicó.

Finalmente, la senadora elevó el tono del conflicto y reclamó una rectificación pública por parte del futbolista francés. "Ahora exijo que tú también retractes tus declaraciones y me pidas disculpas", escribió.

En el tramo final de la carta aseguró que las expresiones que Mbappé habría dirigido hacia ella constituyen un caso de violencia de género y violencia política, por tratarse de una representante electa por voto popular. "Retracta tus declaraciones, honra tu ciudadanía francesa y pide disculpas. De lo contrario, podría emprender acciones legales por violencia de género", concluyó.

La carta reaviva una de las polémicas más comentadas tras el cruce entre Francia y Paraguay en el Mundial, un partido que dejó un fuerte enfrentamiento verbal entre el entorno paraguayo y una de las máximas figuras del fútbol francés.