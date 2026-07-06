Kylian Mbappé le respondió a una senadora paraguaya que lo calificó de "camerunés colonizado" y denunció racismo
Luego de las críticas que recibió por parte de Celeste Amarilla tras el cruce con Paraguay por el Mundial 2026, la estrella de la selección de Francia dio su postura.
El futbolista francés Kylian Mbappé publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X dirigido a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, a quien tildó de "mujer despreciable e indigna de su cargo", en respuesta a una serie de mensajes que la política latinoamericana publicó en su cuenta de la misma red social en los días previos.
"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", expresó el capitán francés en un mensaje publicado a lo largo de la tarde del lunes.
"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", afirmó el delantero del Real Madrid.
Madame Celeste Amarilla,— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026
Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.
Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL
"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", cerró el máximo goleador de Francia en la presente edición del Mundial con siete goles, la misma cantidad que Erling Haaland y Lionel Messi.
La publicación de Mbappé llega después de que, tras la eliminación de Paraguay por 0-1 a manos de Les Bleus el pasado sábado, la senadora paraguaya publicase varios mensajes en su cuenta de X en los que calificó al internacional del Real Madrid de "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".
Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026
Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ
"Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol", añadió Celeste, que cerró su mensaje lamentando no "haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido".
En otra de sus polémicas publicaciones, la senadora calificó a Kylian Mbappé de "bruto" que "no aprendió ni a escribir" y que "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés".
Son estos mensajes los que han provocado este lunes la contundente reacción del delantero, que permanece concentrado con su selección a la espera de disputar los cuartos de final del Mundial contra Marruecos, partido que tendrá lugar el próximo jueves a las 17:00 horas en el Estadio Boston.
Este cruce reeditará el duelo que se dio en las semifinales del Mundial de Qatar 2022, donde se impusieron 2-0 los franceses, aunque esta vez competirán por meterse entre los ocho mejores del mundo.
Con información de EFE.
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