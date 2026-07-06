Infantino defiende independencia de la FIFA tras la llamada de Trump para quitar la tarjeta roja a Balogun

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este lunes que recibió una llamada de Donald Trump para hablar de la tarjeta roja recibida por el delantero estadounidense Folarin Balogun, a lo que le habría respondido que las instancias disciplinarias del organismo son "independientes".

"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", indicó en X el dirigente del fútbol mundial, criticado desde todos los frentes por la suspensión el domingo por parte de la FIFA de la sanción impuesta a Balogun.

Criticado desde la suspensión el domingo de la sanción impuesta a Balogun -expulsado en octavos de final por pisar la pierna del bosnio Tarik Muharemovic y ahora habilitado para el partido de cuartos contra Bélgica-, Gianni Infantino no comentó el fondo del asunto.

"Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se hacen públicas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, a veces, no lo estoy", esquivó. "Lo que sí hago siempre, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las adoptan".

El dirigente italo-suizo afirmó que la independencia de los órganos judiciales de la FIFA -comisiones de disciplina, de ética y de apelación- era "esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol", y que estos se pronunciaban "de manera autónoma", "sobre la base de los reglamentos aplicables y de los hechos concretos que se les someten".

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a conmutar la suspensión firme de Balogun por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año".

Ni siquiera ante la federación belga, que lamentaba el lunes por la tarde no haber recibido "ni la decisión de la FIFA, ni la más mínima explicación sobre este expediente".

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

Según el Código Disciplinario de la FIFA, todos los miembros de su Comisión Disciplinaria son elegidos por cuatro años por el Congreso del organismo, "a propuesta del Consejo", es decir, del ejecutivo dirigido por Infantino.

El actual presidente es el emiratí Mohammad Al Kamali, elegido justo antes del Mundial de 2026.

La llamada de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que pidió a la FIFA que revisara la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun, una de las estrellas de la selección local, lo que desencadenó que el máximo órgano rector del fútbol suspendiera la expulsión, lo que le permitirá jugar este lunes frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca. Afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran "injustas" y calificó de "muy sospechoso" el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun después de que este pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia y Herzegovina.

Según el Reglamento Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión, sanción que no puede ser apelada por la federación del jugador.

Gianni Infantino le da el premio de la paz de la FIFA a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP.

Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que la suspensión quedaba en suspenso durante un período de prueba de un año, una decisión conocida días después de que Trump llamara a Gianni Infantino para pedir la revisión de la expulsión.

"Vamos a tener al equipo completo, y Bélgica va a tener al equipo completo. ¿Y saben qué? Si nos ganan, entonces podrán estar realmente orgullosos", declaró Trump el lunes.

"De otro modo, si nos ganan... yo diré que estuvo amañado, igual que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas", añadió el mandatario, en alusión a sus reiteradas afirmaciones, desacreditadas por tribunales y autoridades electorales, de que hubo fraude generalizado en las elecciones presidenciales de ese país y que perdió frente a Joe Biden.

Este cambio de decisión es sumamente inusual y es la primera vez desde 1962 que la FIFA permite que un jugador participe en un partido cuando habría estado suspendido tras ser expulsado en la Copa del Mundo. Infantino lleva años intentando congraciarse con Trump. El año pasado, la FIFA creó y otorgó a Trump el Premio de la Paz de la FIFA en medio de la campaña pública, aunque fallida, del presidente para ganar el Premio Nobel de la Paz.

El presidente de Estados Unidos dio las gracias este domingo a la FIFA por no aplicar la sanción automática de un partido a Balogun. "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Con información de AFP