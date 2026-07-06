Nacional recordó el debut mundialista del Gran Parque Central con el partido que se reedita en el Mundial 2026

El Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 ya entró en su etapa de definiciones con algunas selecciones ya clasificadas a los cuartos de final. Este lunes, por un lugar entre los ocho mejores, se enfrentarán las selecciones de Estados Unidos y Bélgica y Nacional aprovechó el momento para recordar cuando esas dos selecciones se enfrentaron en una Copa del Mundo en su estadio.

Fue en el mediodía del 13 de julio de 1930, por la primera Copa del Mundo que organizó la FIFA y tuvo lugar en Uruguay. En aquel encuentro, la selección norteamericana, que hoy es una de las anfitrionas del torneo, se llevó el triunfo por 3-0.

96 años más tarde, casi un siglo después, Estados Unidos y Bélgica vuelven a enfrentarse en un Mundial y es motivo de celebración para el equipo tricolor que, según comunicó en una misiva de prensa, saludó a las autoridades consulares de ambos países y se comunicó con FIFA para recordar aquel partido. En 2030, el Mundial regresará a Uruguay para uno de los partidos inaugurales y Nacional ya trabaja para para que su estadio vuelva a captar la atención de todo el planeta fútbol.

Aquel 13 de julio de 1930, con arbitraje del argentino José Macías, Estados Unidos salió a la cancha del Gran Parque Central comandado por su capitán Thomas Florie y Bélgica estuvo encabezada por Pierre Braine. Los norteamericanos cargaron con una bandera de Uruguay, país organizador y campeón de aquel torneo y fue una de las fotografías que reeditó el Club Nacional de Football.

“El Estadio del Club Nacional de Football es un templo del fútbol mundial y el Estadio activo más antiguo por fuera de Gran Bretaña. Allí, hace 96 años y casi en la misma fecha, las dos selecciones se enfrentaron. En aquella oportunidad Estados Unidos venció 3 a 0.Revivir el mismo encuentro entre dos selecciones casi un siglo después, es una instancia de celebración del deporte como puente entre todos los pueblos”, detalló Nacional en un comunicado.

Este lunes, ambas selecciones se vuelven a enfrentar por un Mundial, pero esta vez será en el Lumen Field de Seattle en Estados Unidos. Comenzará a las 21:00 de Uruguay y tendrá el arbitraje de Adham Mohammad, de Jordania. La selección de Estados Unidos viene de vencer a Bosnia y Herzegovina 2-0 en dieciseisavos de final y Bélgica llega a este encuentro por los octavos de final luego de darle vuelta el partido a Senegal y terminar venciendo por 3-2.

Estados Unidos y Bélgica jugando en el Gran Parque Central en 1930:

Para celebrar casi un siglo de aquel partido, el Club Nacional de Football hizo contactos con consulares con ambos países, se comunicó con FIFA y reeditó algunas imágenes de aquel partido entre norteamericanos y europeos, por una Copa del Mundo en el Gran Parque Central.

Boleterías del Gran Parque Central para el partido entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial de 1930. Imagen reeditada por el Club Nacional de Football.

El árbitro José Macías, argentino, y los capitanes de Estados Unidos y Bélgica en el Gran Parque Central en el Mundial de 1930. Imagen reeditada por el Club Nacional de Football.