Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026: a qué hora juega y dónde ver el cruce por octavos de final

La selección de argentina se enfrenta ante Egipto este martes 7 de julio a partir de las 13:00 horas de Uruguay en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El partido contará con el arbitraje del francés François Letexier, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni.

Para verlo desde Uruguay, por televisión por cable estará disponible a través de DSports. En streaming, el encuentro se podrá seguir por DGO, y también por alternativas como Paramount+, DAZN, Disney+ Premium o Flow, según la disponibilidad de cada plataforma.

También en territorio uruguayo, este partido irá por televisión abierta a través de Canal 5 y también se transmitirá de forma gratuita por Antel TV en streaming.

La albiceleste está liderada por Lionel Messi, su capitán, quien es uno de los máximos goleadores de la Copa del Mundo con siete goles. En la misma línea están Kylian Mbappé y Erling Haaland, los otros dos aspirantes a la Bota de Oro.

Lionel Messi festeja su gol para Argentina ante Austria, que lo convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Foto: AFP

Del otro lado está la selección capitaneada por Mohamed Salah, una de las dos representantes del continente africano que aún siguen en camino en el torneo junto con Marruecos. Vienen de derrotar por penales a Australia después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El propio delantero, quien fue duda por lesión en la previa, anotó tras picar su remate en la tanda.

Mohamed Salah con la selección de Egipto. Foto: AFP.

Las virtudes de Egipto están asociadas a su fortaleza defensiva, el talento individual de Salah y también la velocidad de Omar Marmoush, atacante del Manchester City.

Actualmente sin equipo tras cerrar su exitosa etapa en el Liverpool, Salah le dejó un mensaje a sus compañeros del plantel en la antesala de un partido clave: "Les dije a los chicos que es el mayor escenario en el que se puede jugar: 'Disfrútenlo y no dejen que la presión los alcance".

En tanto, Argentina, el vigente campeón del mundo, viene de imponerse ante Cabo Verde en la ronda de dieciseisavos de final luego de un encuentro reñido que se definió en el alargue con el gol en contra de Diney Borges tras un cabezazo de Cristian "Cuti" Romero, zaguero del equipo de Lionel Scaloni.

Qué canal pasa el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026

Argentina buscará ante Los Faraones estriar su buena racha contra combinados africanos, que asciende a ocho triunfos seguidos en partidos oficiales. El partido podrá verse en vivo por DSports. En streaming estará disponible en DGO, y también por alternativas como Paramount+, DAZN, Disney+ Premium o Flow, según la disponibilidad de cada una de las plataformas.

También irá por televisión abierta a través de Canal 5 y se transmitirá de forma gratuita por Antel TV en streaming.

El ganador de esta llave se medirá contra el que resulte vencedor entre Suiza y Colombia.

Con información de EFE y AFP.