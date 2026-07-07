"No queremos ‘matarte’, pero basta”: qué dijeron los medios de Portugal sobre el último Mundial de Cristiano Ronaldo

El futuro de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal es, en estos momentos, una incógnita en el país, a la espera de saber si su capitán se despedirá del combinado tras la eliminación en el Mundial 2026 o si seguirá con quien sustituya al técnico español Roberto Martínez.

Cristiano domina este martes la portada de los periódicos lusos, tanto deportivos como generalistas, que se hacen eco de las lágrimas del delantero tras la derrota ante España (1-0) en los octavos de final de lo que ha sido su última Copa del Mundo. "Ronaldo se despide entre lágrimas", escriben el Record y el Correio da Manhã —el periódico de mayor tirada de Portugal—, de los que el jugador es uno de los accionistas.

“Él terminó”, tituló el diario Record en su portada junto a una imagen del astro llorando tras haber disputado, según él mismo reconoció en sus últimas conferencias de prensa, su último partido en la máxima competencia de fútbol.

“Él terminó”, tituló el diario Record en su portada junto a una imagen del astro llorando tras haber disputado.

Sin embargo, ese medio en particular apuntó más a quien ahora es el ex DT de la selección portuguesa, Roberto Martínez. “Portugal no pudo resistirse a un buen cobarde”, fue el título que eligió un columnista de la publicación para encabezar su columna. “El problema siempre fue él”, escribió el periodista.

El diario A Bola también hizo hincapié en las decisiones tomadas por Martínez en la tapa de la edición impresa, pero el periodista Francisco Vaz de Miranda escribió directamente contra CR7. “Cristiano Ronaldo: no queremos ‘matarte’, pero ya basta”, fue la frase que usó, haciendo relación a la frase del propio jugador en la conferencia de prensa prepartido.

A Bola sobre Cristiano Ronaldo. Foto: Captura.

"Ni siquiera Donald Trump puede revertir esta eliminación"

“Si es necesario un cambio en el banco, también lo es en el campo, y es hora de que Cristiano Ronaldo se aparte porque, como ya constatamos, su ego no le permite ser un sustituto de un jugador que, hoy en día, ofrece un rendimiento inigualable. Cómo habría sido este Mundial sin la malsana obligación de tener a Ronaldo en el campo 90/90/90 siempre será un misterio, y ni siquiera Donald Trump puede revertir esta eliminación”, dijo el periodista en un tramo del texto.

En tanto el medio Correio De Manhá destacó que, tras la eliminación ante España, Ronaldo “abandonó el campo solo, aplaudiendo a la afición en las gradas y con lágrimas en los ojos, dirigiéndose cabizbajo a los vestuarios”.

“El sueño se desvaneció y no tenía por qué haber sido así”, escribió una periodista en otro artículo.

La portada de Correio De Manhá

El periódico Público sentenció con dureza que “Portugal durmió la siesta y va a ver el resto del mundial en casa”, mientras que otros análisis señalaron la lesión del lateral Nuno Mendes en el minuto 53 como el verdadero punto de quiebre que arruinó el partido, dejando en un segundo plano el desempeño individual del capitán.

El periódico Público.

Por su parte, el Jornal de Notícias titula en castellano, con un "Adiós" en portada, donde también menciona "Ronaldo entre lágrimas en su 'último baile'".

“Hablando de decepciones, esta era la última oportunidad de Ronaldo para ganar un Mundial, algo que anhelaba con todas sus fuerzas, pero el propio jugador ya declaró que, al fin y al cabo, no lo necesita para ser quien es. Y quizás su amistad con Donald Trump, quien el lunes admitió haber intervenido ante la FIFA en favor de la selección estadounidense, no sea suficiente para revertir el resultado”, prosiguió la nota.

En base a EFE y La Nación / GDA.