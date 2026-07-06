Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal: “Fue mi último Mundial y para lo demás tendré tiempo de pensar”

“Triste por salir así del Mundial”, dijo Cristiano Ronaldo sobre la eliminación de Portugal en la Copa del Mundo 2026 al caer ante España por 1-0 en los octavos de final. Además, el Bicho, de 41 años, dejó en claro que este fue su último Mundial en su carrera como profesional.

“Como he dicho ayer en la conferencia de prensa, he dado todo y salgo con la conciencia tranquila y así es el fútbol”, instó el actual futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Asimismo, continuó: “Hay que seguir, fue mi último mundial pero para lo demás tendré tiempo de pensar, ver con mi familia y no decidir las cosas en caliente y seguir la vida”.

"FUE MI ÚLTIMO MUNDIAL, SÍ. PARA EL RESTO TENGO TIEMPO PARA PENSAR"



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Además, el Bicho añadió en conferencia de prensa sobre cómo se sintió a lo largo de este día tan especial para él. “Cómo me levanté hoy, igual con la conciencia tranquila, he dado lo mejor, he ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo Portugal no había ganado ningún título”, sostuvo.

Ronaldo tiene en sus vitrinas la Eurocopa 2016 y dos UEFA Nations Leagues (2019 y 2025). En ese sentido, el crack luso hizo especial hincapié al primer título que ganó con la camiseta de su país. “El mayor título que gané con la selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, mañana será un nuevo día y la vida sigue”, concluyó.

"ANTES DE CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL NO HABÍA GANADO NINGÚN TÍTULO. CON CRISTIANO RONALDO GANÓ 3. EL TÍTULO DE 2016 VALE COMO UN MUNDIAL PARA MI"



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El llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal. Foto: AFP.

El gol en el minuto 90+1 de Mikel Merino le privó el sueño al combinado luso de ir al tiempo extra y con poder avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estado Unidos, y que Cristiano Ronaldo pudiera seguir jugando en su sexto Mundial.

Ni bien terminó el partido, las miradas posaron en Ronaldo tras quedar afuera de lo que sería su última Copa del Mundo. El Bicho comenzó a llorar en la cancha del AT&T Stadium en Dallas y a despedirse, por última vez, de los hinchas de Portugal en un campo de juego en un Mundial.

Más allá de su edad, el propio Ronaldo se encargó de confirmar en la conferencia de prensa previa al partido con España que esta sería su última Copa del Mundo. “Va a ser mi último Mundial”, sostuvo el Bicho.

"Voy a ser sincero: independientemente de lo que pase mañana (hoy), Cristiano Ronaldo saldrá de aquí con la conciencia tranquila, no al 100% sino 1000%, porque en la vida y en el fútbol he dado todo lo que tenía, mi pasión, mi querer", aseguró.

Los récords que consiguió Cristiano Ronaldo en este Mundial

Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal. Foto: AFP.

A pesar de la eliminación en octavos de final con Portugal, Cristiano Ronaldo logró cumplir varias marcas en este Mundial 2026. La primera fue transformarse junto a Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa en jugar seis Copas del Mundo.

La otra la consiguió en la goleada 5-0 ante Uzbekistán, ya que ese día marcó dos goles por lo que se transformó en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales distintos y en el jugador más longevo en convertir un doblete (con 41 años).

En los dieciseisavos de final en la victoria 2-1 ante Croacia, Ronaldo se sacó una espina que traía de los anteriores Mundiales, porque anotó su primer gol en una definición de mata a mata en este certamen.

Ese tanto ante el equipo de Luka Modric le sirvió a Cristiano para transformarse en el futbolista más longevo en marcar en una instancia eliminatoria por la Copa del Mundo. Con esto superó a su compatriota Pepe, quien lo había hecho en el Mundial 2022 en la goleada lusa ante Suiza por 6-1 en los octavos de final con 39 años.