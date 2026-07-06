El DT uruguayo que comenzó 2026 dirigiendo en Uruguay y fue presentado en Finlandia como "de gran prestigio"

Luego de renunciar a Liverpool en abril de 2026 tras no conseguir buenos resultados, Camilo Speranza firmó con el equipo Tampere Ilves de la máxima categoría profesional del sistema de ligas de fútbol en Finlandia, que lleva el nombre de Veikkausliiga.

Camilo Speranza, nuevo director técnico de Liverpool. Foto: Watford.

El uruguayo de 44 años fue nombrado nuevo entrenador principal del equipo y comenzará de inmediato en el cargo tras cerrar un acuerdo por el resto de la temporada, con opción para la temporada 2027.

En 2026 tuvo su primera experiencia como DT principal en el negriazul, dirigiendo 10 partidos por el Campeonato Uruguayo, de los que ganó tres partidos, perdió tres y empató cuatro. Además, quedó afuera de la Copa Libertadores en la fase previa ante Independiente Medellín de Colombia.

Antes, Speranza, discípulo de Paulo Pezzolano, trabajó en España, Nueva Zelanda, pasó por Ecuador y luego formó parte del cuerpo técnico del Papa en el Real Valladolid y el Watford.

Según informó el club, comenzará su labor como entrenador del Ilves el martes y junto al resto del cuerpo técnico finlandés, que mantendrá su composición actual. "Camilo Speranza es un entrenador de gran prestigio con experiencia internacional en ligas de primer nivel. Con su nombramiento, queremos garantizar la continuidad de la alta calidad tanto en el ámbito deportivo como en el técnico del Ilves", escribió el club en el comunicado de su anuncio.

Los jugadores de Tampere Ilves, equipo de la Veikkausliiga de Finlandia. Foto: @ilvesfootball



"Es necesario un cambio en esta situación para que podamos cambiar el rumbo y alcanzar nuestros objetivos para el resto de la temporada. Queremos entrar en el Championship para luchar por posiciones más altas y avanzar en las próximas eliminatorias de la Conference League", comentó el director deportivo del Ilves, Iikka Miettinen.