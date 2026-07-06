Del llanto a la despedida: así vivió Cristiano Ronaldo la eliminación de Portugal en su último Mundial

La victoria 1-0 de España sobre Portugal llevó a que los vigentes campeones de la Eurocopa accedieran a los cuartos de final del Mundial 2026 y derivó en la despedida de Cristiano Ronaldo del máximo certamen de selecciones. Por eso el Bicho rompió en llanto al finalizar el encuentro.

El gol en el minuto 90+1 de Mikel Merino le privó el sueño al combinado luso de ir al tiempo extra y soñar con poder avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estado Unidos, y que el exjugador del Manchester United, Real Madrid y la Juventus pudiera seguir jugando en su sexto Mundial en su carrera.

Ni bien terminó el partido, las miradas posaron en Ronaldo, de 41 años, tras quedar afuera de lo que sería su último Mundial. El Bicho comenzó a llorar en la cancha del AT&T Stadium en Dallas y a despedirse, por última vez, de los hinchas de Portugal en un campo de juego en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal. Foto: AFP.

Más allá de su edad, el propio Ronaldo se encargó de confirmar en la conferencia de prensa previa al partido con España que esta sería su última Copa del Mundo. “Va a ser mi último Mundial”, sostuvo el Bicho.

EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

"Voy a ser sincero: independientemente de lo que pase mañana (hoy), Cristiano Ronaldo saldrá de aquí con la conciencia tranquila, no al 100% sino 1000%, porque en la vida y en el fútbol he dado todo lo que tenía, mi pasión, mi querer", aseguró.

Los récords que consiguió Cristiano Ronaldo en este Mundial

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Croacia. Foto: AFP.

A pesar de la eliminación en octavos de final con Portugal, Cristiano Ronaldo logró cumplir varias marcas en este Mundial 2026. La primera fue transformarse junto a Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa en jugar seis Copas del Mundo.

La otra la consiguió en la goleada 5-0 ante Uzbekistán, ya que ese día marcó dos goles por lo que se transformó en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales distintos y en el jugador más longevo en convertir un doblete (con 41 años).

En los dieciseisavos de final en la victoria 2-1 ante Croacia, Ronaldo se sacó una espina que traía de los anteriores Mundiales, porque anotó su primer gol en una definición de mata a mata en este certamen.

Ese tanto ante el equipo de Luka Modric le sirvió a Cristiano para transformarse en el futbolista más longevo en marcar en una instancia eliminatoria por la Copa del Mundo. Con esto superó a su compatriota Pepe, quien lo había hecho en el Mundial 2022 en la goleada lusa ante Suiza por 6-1 en los octavos de final con 39 años.