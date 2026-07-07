Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 7 de julio, por los octavos de final, a qué hora y dónde verlos

Tras el susto y la esforzada victoria ante Cabo Verde, la Argentina de Lionel Messi busca disipar cualquier duda sobre su condición como una de las favoritas del Mundial 2026 con un triunfo ante Egipto en su cruce de octavos en Atlanta (13:00 de Uruguay) en una cita que además deparará un duelo entre el astro argentino y Mohammed Salah, en el que podría ser el último Mundial de ambos capitanes.

La Albiceleste saltará al Mercedes Benz en busca de un pase más cómodo en comparación con la montaña rusa que le supuso el encuentro de Miami con los caboverdianos, a los que doblegó en el alargue después de que le igualaran en dos ocasiones.

El cruce ante los africanos, eso sí, valió para demostrar que Argentina es más que solo su capitán, ya no solo por el esfuerzo coral que supuso la victoria por 3-2, sino por los tantos decisivos en la prolongación del defensa Lisandro Martínez y del que originó el gol en contra de Cabo Verde, en jugada que inició el otro hombre de la zaga, Cuti Romero, que dieron el pase a octavos.

La ‘Messi dependencia’, junto con cierta parsimonia defensiva exhibida en Miami, ha sido una de las principales críticas vertidas sobre el conjunto que dirige Lionel Scaloni, que aterrizó en EE.UU. con la intención de levantar su cuarta Copa del Mundo y que en Atlanta buscara una victoria que certifique su candidatura y su condición de equipo capaz de disputarle el título a la favorita Francia en una hipotética final.

El cansancio será también un factor a tener en cuenta, especialmente en lo que se refiere al ‘10’ argentino, que a sus 39 años tuvo que afrontar 120 minutos en el horno que fue Miami el pasado viernes.

Mohamed Salah en la entrada en calor de Egipto previo al partido con Irán, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

En una situación parecida llega Egipto, que tuvo que esperar hasta los penales para deshacerse de Australia en los dieciseisavos de final tras un empate 1-1, y que anda aún más preocupada por la condición física de Salah, que después de hacerse daño en los isquiotibiales en el último partido de la fase de grupos jugó todo el encuentro ante los Socceroos.

Alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi.

DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathi, Emman Ashour; Mohamed Salah, Mustafa Zico y Omar Marmoush.

DT: Hossam Hassan.

Árbitro: François Letexier, de Francia.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Suiza vs. Colombia

James Rodríguez saludándose con Kevin Castaño durante el cruce entre Colombia y Portugal. Foto: MICHAEL REAVES/AFP fotos.

La selección cafetera, por su parte, pondrá a prueba su invencibilidad ante Suiza esta tarde, desde las 17 horas, en Vancouver, buscando un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez.

El equipo de Néstor Lorenzo intentará estirar en el imponente estadio BC Place un estado de gracia. Los colombianos, que enfrentan a una Suiza que parte con la ventaja de haber jugado ya sobre el césped de Vancouver, buscan un histórico pase a los cuartos de final, una hazaña que no logran desde el Mundial de Brasil en 2014.

Tras una fase de grupos impecable en la que despachó a Uzbekistán (1-3) y la República Democrática del Congo (1-0), además de firmar un trabajado empate 0-0 ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, los colombianos pasaron de un perfil modesto y desapercibido a ser considerados una de las grandes amenazas del torneo.

Johan Manzambi y Ruben Vargas fueron las figuras de Suiza en la victoria ante Canadá. Foto: AFP

Su paso por los dieciseisavos de final no hizo más que estirar la racha, con una victoria 1-0 contra Ghana en Kansas City, que también sabe sufrir y defender con el cuchillo entre los dientes cuando el trámite lo requiere.

Curiosamente, el único antecedente de enfrentamiento mundialista se produjo en el Mundial de EE.UU. 1994, en el que Colombia consolidó su único triunfo en el torneo por 2-0. Se trató de una victoria de honor, pues ya estaba eliminada de fase de grupos.

El ganador de este se enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Egipto.

Alineaciones probables

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Niko Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davison Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Suárez.

DT: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

Estadio: BC Place de Vancouver.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

