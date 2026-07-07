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El País Ovación Mundial

"Anulá esta": Bélgica festejó con el baile de Trump la goleada a Estados Unidos y lo chicaneó en redes sociales

La polémica surgida en torno a la roja que anularon a Balogun marca los festejos acordándose del presidente de EE.UU. y su conversación con Gianni Infantino, lo que derivó en el indulto del delantero.

El País
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07/07/2026, 07:57
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Romelu Lukaku celebra su gol par el 4-1 junto a sus compañeros de Bélgica en el encuentro ante Estados Unidos.
Romelu Lukaku celebra su gol par el 4-1 junto a sus compañeros de Bélgica en el encuentro ante Estados Unidos.
Foto: AFP.

La polémica surgida en torno a Folarin Balogun marca los mensajes de los principales medios de Bélgica, que celebran la contundente victoria de su selección de fútbol contra la de Estados Unidos acordándose de su presidente, Donald Trump, y su conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que derivó en el indulto del delantero.

"Hola, ¿Donald?", titula el periódico francófono Le Soir en su versión en papel y en su portada digital, en la que además ilustra la noticia con una foto de la celebración delantero belga Romelu Lukaku tras anotar el último tanto del partido (1-4), en la que se llevó las manos a las orejas antes de imitar con sus compañeros el famoso baile de Trump.

Sobre eso se pregunta precisamente Het Laatste Nieuws: "¿Qué pensará Donald Trump de esto?", señala este medio.

Para La Libre, la "intervención" de Trump "resultó inútil" de cara a un partido en el que la selección belga "mostró su mejor cara" frente al combinado estadounidense. El flamenco De Standaard destaca en su análisis que, "por muy contundente que fuera la decisión de la FIFA, los Diablos Rojos envían a Estados Unidos a casa con la misma autoridad".

La chicana de la cuenta oficial de Bélgica

Más allá de los medios, destaca también el mensaje compartido por la cuenta de X Belgian Red Devils, gestionada por la Federación belga de fútbol para informaciones relacionadas con la selección masculina. "Anulá esta", reza un mensaje publicado al término del partido.

El país degusta su victoria contra Estados Unidos pero no se olvida de España, su rival en cuartos de final en un partido que se disputará el viernes en Los Ángeles 16:00 de Uruguay.

La pública francófona RTBF anticipa que los de Rudi García tendrán que "desafiar las estadísticas" en su cruce contra España, un equipo "contra el que Bélgica no siempre sale bien parada".

Bélgica se ha enfrentado a España 23 veces, recuerda esta televisión, con un balance de 6 victorias, 5 empates y 12 derrotas, de las cuales cinco han tenido lugar en los últimos cinco enfrentamientos. Para encontrar la última victoria belga hay que remontarse al Mundial de México en 1986, cuando los Diablos Rojos apearon a España en una tanda de penales.

Con información de EFE.

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