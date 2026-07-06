Estados Unidos vs. Bélgica en vivo por el Mundial 2026: los locales vuelven a jugar tras polémica por Balogun

Estados Unidos se mide ante Bélgica, desde la hora 21:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Lumen Field en Seattle. El equipo de las Barras y las Estrellas quedó envuelto en una polémica por la roja que le quitaron al delantero Folarin Balogun, que participó el presidente norteamericano, Donald Trump.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca. Afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran "injustas" y calificó de "muy sospechoso" el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun después de que este pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia y Herzegovina.

Según el Reglamento Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión, sanción que no puede ser apelada por la federación del jugador.

Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que la suspensión quedaba en suspenso durante un período de prueba de un año, una decisión conocida días después de que Trump llamara a Gianni Infantino para pedir la revisión de la expulsión.

Eso llevó a que la UEFA calificara como "inaudita, incomprensible e injustificable" la decisión de la FIFA de suspender la sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense y aseguró que la integridad y la credibilidad de una competición se pone en juego cuando no se cumplen las reglas.

"Dicha decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán a partir de ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición", estableció el comunicado de la UEFA.

Estados Unidos vs. Bélgica

Hora: 21:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Lumen Field en Seattle.

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR).

Asistentes: Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle (JOR).

Cuarto: Pierre Atcho (GAB).

Quinto: Boris Ditsoga (GAB).

VAR: Khamis Al Marri (QAT) y Nicolás Gallo (COL).

SVAR: Hernán Mastrangelo (ARG).

Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Chirs Richards, Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams; Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibatu Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Timoty Castagne; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Kevin de Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku. DT: Rudi García.