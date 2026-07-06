Liverpool anunció la salida de Martín Rabuñal que ya confirmó en qué club continuará su carrera
El mediocampista de 32 años dejó de pertenecer al conjunto negriazul luego de llegar a un acuerdo para finalizar de forma anticipada su vínculo con la institución.
Liverpool FC informó este lunes la rescisión de contrato de Martín Rabuñal, quien dejó de formar parte del plantel principal del conjunto de Belvedere luego de llegar a un acuerdo con la institución.
A través de sus redes sociales, el club oficializó la salida del volante central con un breve comunicado: "Martín Rabuñal rescindió su contrato con el club. Nuestro agradecimiento a Martín por su profesionalismo y todo lo brindado a la institución durante su estadía".
🔺 Martín Rabuñal rescindió su contrato con el club.— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) July 6, 2026
Nuestro agradecimiento a Martín por su profesionalismo y todo lo brindado a la institución durante su estadía. pic.twitter.com/4yohYO4Mjt
De esta manera, el futbolista de 32 años quedó en condición libre, pero ya sabe dónde continuará su carrera porque será nuevo jugador de Defensor Sporting. “Estoy muy feliz y muy ansioso por volver”, dijo en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes), dejando en claro la ilusión con la que afronta este nuevo desafío en la institución que lo vio nacer futbolísticamente.
Rabuñal había llegado a Liverpool como una incorporación de experiencia para reforzar el mediocampo en 2025 y tuvo participación destacada tanto en el Campeonato Uruguayo como en la Copa Libertadores.
En su último semestre, durante el Torneo Apertura, disputó 14 de los 16 encuentros posibles, convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y fue expulsado en una oportunidad. En el Torneo Intermedio sumó cuatro presencias, mientras que también disputó los dos partidos de Liverpool en la fase 2 contra Independiente Medellín de la Copa Libertadores.
Formado futbolísticamente en Defensor Sporting, Rabuñal desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol uruguayo y también tuvo experiencias en el exterior, consolidándose como un mediocampista de buena técnica, capacidad de distribución y llegada al área rival.
La salida del volante representa una nueva modificación en el plantel de Liverpool de cara al Torneo Clausura y lo que queda del Intermedio, donde el club buscará mantenerse en la pelea por el Campeonato Uruguayo y rearmar su plantel para la segunda parte de la temporada.
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