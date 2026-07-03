Diego Rossi dejó Estados Unidos y llegó a México donde fue presentado en su nuevo equipo: mirá dónde jugará

Diego Rossi ya es oficialmente nuevo futbolista de Rayados de Monterrey. El club mexicano confirmó este viernes la incorporación del delantero uruguayo, quien llega en condición de transferencia definitiva y firmó un contrato por las próximas tres temporadas para reforzar al equipo de cara al Torneo Apertura 2026.

A su llegada a México, el atacante no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío en su carrera. “Muy contento de estar acá, es una muy buena liga y por eso estoy acá”, expresó en sus primeras declaraciones como jugador del conjunto mexicano.

“Muy contento de estar acá, es una muy buena liga (Liga MX) y por eso estoy acá”.



-Diego Rossi, nuevo futbolista de @Rayados pic.twitter.com/wAFeUaxxCi — Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) July 3, 2026

Con 28 años, Rossi desembarca en la Liga MX luego de construir una destacada trayectoria internacional. Formado en Peñarol, debutó como profesional en 2016 y conquistó dos campeonatos uruguayos antes de dar el salto a la Major League Soccer con Los Angeles FC.

En Estados Unidos se convirtió rápidamente en una de las figuras del campeonato. Fue uno de los primeros jugadores franquicia en la historia de LAFC y en 2020 terminó como máximo goleador de la MLS, además de obtener la Bota de Oro y liderar al equipo en varias campañas exitosas.

Su rendimiento lo llevó posteriormente al Fenerbahce de Turquía, donde disputó la Superliga, la Europa League y la Conference League, además de conquistar la Copa de Turquía en 2023.

En agosto de ese mismo año regresó a la MLS para vestir la camiseta de Columbus Crew, donde volvió a ser protagonista. Allí fue una pieza importante en la obtención de la MLS Cup 2023 y la Leagues Cup 2024, consolidándose como uno de los atacantes más completos del fútbol norteamericano.

En total, Rossi acumula 133 goles en 380 partidos oficiales a nivel de clubes, una cifra que refleja su regularidad goleadora y su capacidad para marcar diferencias en distintos campeonatos.

Desde Rayados destacaron que el uruguayo llega para aportar velocidad, movilidad, desequilibrio y versatilidad ofensiva, ya que puede desempeñarse tanto por las bandas como en posiciones más centradas del ataque.

Campeón en tres países.🏆133 goles como profesional.⚽ Bota de Oro en la MLS.👟



El atacante uruguayo Diego Rossi llega a Rayados para aportar su talento, experiencia y versatilidad.🧨



¡Bienvenido, Diego! 🔵⚪🇺🇾 pic.twitter.com/SiilgpXxjv — Rayados (@Rayados) July 3, 2026

Además de su recorrido a nivel de clubes, Rossi ha integrado las selecciones juveniles de Uruguay y también fue convocado en varias oportunidades por la selección mayor para disputar amistosos y Eliminatorias sudamericanas.

Con este fichaje, Monterrey suma una de las incorporaciones más importantes del mercado y refuerza un plantel que buscará pelear por el título del Apertura 2026 y ser protagonista tanto en la Liga MX como en la próxima edición de la Leagues Cup. El atacante uruguayo iniciará así una nueva etapa en una de las instituciones más poderosas del fútbol mexicano.