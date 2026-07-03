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El País Ovación Mundial

Australia vs. Egipto en vivo por el Mundial 2026: van por la clasificación con el arbitraje de Gustavo Tejera

Los Socceroos buscan hacer historia en Dallas frente a Egipto que recuperó a Mohamed Salah y llega invicto a dieciseisavos, el ganador enfrentará en octavos al vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

El País
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03/07/2026, 14:52
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FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia vs Egypt
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia vs Egypt
Foto: EFE

Australia y Egipto protagonizan este viernes uno de los cruces en la previa más parejos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Desde el Estadio Dallas, ambos seleccionados buscan seguir haciendo historia y avanzar a los octavos de final, donde esperarán al ganador del encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

El conjunto dirigido por Tony Popovic alcanzó la fase eliminatoria tras finalizar segundo del Grupo D, en una zona exigente que compartió con Estados Unidos, Paraguay y Turquía.

Del otro lado está Egipto que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia mundialista. Los Faraones terminaron invictos la fase de grupos, con empates frente a Bélgica e Irán y una producción ofensiva que ilusiona a sus hinchas gracias al talento de Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Así están los cruces de los octavos de final del Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos

La gran noticia para los africanos es el regreso de Salah. Después de superar una molestia muscular, el delantero del Liverpool fue confirmado entre los titulares, despejando las dudas que existían en la previa. El entrenador Hossam Hassan recupera así a su máxima figura para un partido decisivo.

Australia, en tanto, mantendrá la base del equipo que consiguió la clasificación, mientras que Popovic deberá seguir prescindiendo de Mathew Leckie y Jacob Italiano por lesión.

Hinchas de Australia en el Mundial 2026
Hinchas de Australia en el Mundial 2026
Foto: EFE

Estadio: Dallas, Arlington.
Árbitro: Gustavo Tejera.

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Cristian Volpato y Nestory Irankunda. DT: Tony Popovic.

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marawan Attia, Mostafa Zico; Emam Ashour, Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

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