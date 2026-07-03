El llamativo cambio de arquero de Australia que no le funcionó contra Egipto por el Mundial 2026

A falta de un minuto para el cierre del alargue entre Australia y Egipto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Tony Popovic, entrenador de Los Socceroos, optó por hacer una modificación que se robó todas las miradas: ingresó el arquero Mathew Ryan en reemplazo de Patrick Beach, quien había sido titular durante el tiempo regular.

El primero en rematar fue Harry Souttar, futbolista australiano, quien remató por encima del horizontal e hizo que iniciaran en desventaja. Luego de varios penales convertidos al hilo por parte de ambas selecciones, llegó el momento de que rematara Lucas Herrington, defensor central de Australia, quien reventó el palo y dejó a su equipo a un gol de la eliminación.

Hossam Abdelmaguid asumió la responsabilidad del último remate, engañó al arquero y definió al palo derecho para decretar el pasaje a octavos de final, donde se medirán ante el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

¡EL QUE DESATÓ LA ALEGRÍA! Hossam Abdelmaguid definió bien y le dio la clasificación a 8vos a Egipto ante Australia.



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No es la primera vez que un entrenador opta por una modificación en el tramo final de un partido mundialista. Uno de los casos más resonantes fue el que decidió Louis Van Gaal, por entonces entrenador de Países Bajos, en el cierre del tiempo reglamentario del partido entre La Naranja Mecánica y Costa Rica por los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

Aquella vez le dio ingreso a Tim Krul en sustitución de Jasper Cillessen a solo un minuto del final del alargue. ¿El resultado final? Krul contuvo dos penales y terminaron avanzando a semifinales.

