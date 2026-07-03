Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026: dónde ver en vivo hoy viernes 3 de julio, canales de TV y online

Colombia y Ghana se enfrentarán este viernes 3 de julio de 2026 a la hora 22:30, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Kansas City, Estados Unidos.

El cruce encuentra a la selección sudamericana en una línea ascendente: mostró recursos para ganar partidos cerrados, pegada en momentos clave y una defensa que sostuvo su arco cuando el trámite se hizo más exigente. Los africanos, en cambio, llegan con una campaña más irregular, aunque competitiva, marcada por la resistencia ante rivales fuertes y por la capacidad de sostenerse hasta el final de los encuentros.

Dónde ver el partido entre Colombia y Ghana en vivo por televisión y streaming

El partido entre Colombia y Ghana se podrá seguir por DSports en televisión por cable. En streaming, estará disponible a través de DGO, con alternativas como Paramount+, DAZN o Flow para todo el territorio uruguayo.

Desde Colombia, se podrá ver por las señales de Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo y Paramount+.

Luis Díaz celebra su gol en el partido entre Uzbekistán y Colombia. Foto: AFP.

Colombia llega invicta y Ghana apuesta a su oficio competitivo

Colombia abrió su camino con una victoria 3-1 ante Uzbekistán: Daniel Muñoz adelantó a los cafeteros a los 40 minutos, Abbosbek Fayzullaev igualó a los 60, pero Luis Díaz volvió a poner arriba al equipo a los 65 y Jaminton Campaz sentenció en el tiempo agregado, tras asistencia de Cucho Hernández. Luego, el equipo colombiano derrotó 1-0 a RD Congo con otro gol de Daniel Muñoz, esta vez asistido por Juan Fernando Quintero, y cerró con un empate 0-0 ante Portugal. En ese recorrido, Muñoz aparece como uno de sus nombres más influyentes, mientras que Luis Díaz confirmó su peso ofensivo.

Ghana empezó con un triunfo 1-0 ante Panamá gracias a un gol agónico de Caleb Yirenkyi a los 90+5, luego de una asistencia de Brandon Thomas-Asante. Después igualó 0-0 con Inglaterra, un resultado que reforzó su imagen de selección ordenada y difícil de quebrar, y cayó 2-1 frente a Croacia: Derrick Luckassen había marcado el empate parcial a los 73 minutos, asistido por Ernest Nuamah, pero Nikola Vlašić le dio la victoria al conjunto europeo a los 83.

Antoine Semenyo autor del gol de la selección de fútbol de Ghana. Foto: Darrian Traynor/AFP

Por recorrido internacional, Colombia parte con el respaldo de una escuela futbolística reconocida en la Conmebol, de buen pie, transiciones rápidas y generaciones que han dejado huella en torneos grandes. Su techo mundialista sigue siendo el cuarto de final alcanzado en 2014, además del título de Copa América conseguido en 2001, antecedentes que alimentan la expectativa de una selección capaz de competir en instancias de exigencia alta.

Ghana, por su parte, representa a una de las selecciones africanas con mayor tradición competitiva. Su historia combina peso en juveniles, protagonismo continental y una marca mundialista relevante: los cuartos de final de 2010, cuando quedó a las puertas de meterse entre los cuatro mejores. En este torneo, su desafío será transformar la solidez y el carácter en mayor eficacia ofensiva.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.