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El País Ovación Mundial

Inglaterra vs. Ghana en vivo por el Mundial 2026: Los Tres Leones buscan sellar su pasaje a dieciseisavos

Los dirigidos por Thomas Tuchel, que vienen de estrenarse con victoria 4-2 ante Croacia, se enfrentan ante los africanos, que vienen de ganarle 1-0 a Panamá.

El País
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23/06/2026, 16:46
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Harry Kane, la figura de la selección de Inglaterra, en el primer partido disputado en el Mundial 2026.
Harry Kane, la figura de la selección de Inglaterra, en el primer partido disputado en el Mundial 2026.
Foto: EFE.

Thomas Tuchel, el director técnico de Inglaterra, introduce dos cambios en la línea defensiva para el partido de este martes contra Ghana por la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026. A su vez, mantiene la confianza en Anthony Gordon en el ataque.

El central Marc Guéhi entra en el lugar de John Stones, mientras que el lateral Djed Spence sustituye a Nico O'Reilly, unos cambios con los que Inglaterra intentará ganar solidez defensiva tras su triunfo por 4-2 ante Croacia en el partido inaugural.

Tuchel mantiene a Gordon en el once titular y deja de nuevo a Marcus Rashford en el banco, a pesar de que la entrada de este último fue clave para potenciar el ataque inglés frente a Croacia.

De esta forma, la oncena de Inglaterra es la siguiente: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

En tanto, Ghana formará de esta manera: Benjamin Asare; Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Marvin Senaya; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew, Iñaki Williams.

Con información de EFE.

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