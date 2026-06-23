Inglaterra vs. Ghana en vivo por el Mundial 2026: Los Tres Leones buscan sellar su pasaje a dieciseisavos

Thomas Tuchel, el director técnico de Inglaterra, introduce dos cambios en la línea defensiva para el partido de este martes contra Ghana por la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026. A su vez, mantiene la confianza en Anthony Gordon en el ataque.

El central Marc Guéhi entra en el lugar de John Stones, mientras que el lateral Djed Spence sustituye a Nico O'Reilly, unos cambios con los que Inglaterra intentará ganar solidez defensiva tras su triunfo por 4-2 ante Croacia en el partido inaugural.

Tuchel mantiene a Gordon en el once titular y deja de nuevo a Marcus Rashford en el banco, a pesar de que la entrada de este último fue clave para potenciar el ataque inglés frente a Croacia.

De esta forma, la oncena de Inglaterra es la siguiente: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

En tanto, Ghana formará de esta manera: Benjamin Asare; Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Marvin Senaya; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew, Iñaki Williams.

Con información de EFE.