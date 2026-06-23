Panamá vs. Croacia en vivo por el Mundial 2026: los croatas se juegan la clasificación en un duelo clave

Croacia y Panamá protagonizarán este lunes un partido determinante por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro enfrentará a dos selecciones que comenzaron su camino con derrotas y que necesitan sumar de a tres para mantenerse con vida en la lucha por un lugar en los dieciseisavos de final.

El conjunto europeo llega golpeado tras caer 4 a 2 frente a Inglaterra en un encuentro en el que mostró momentos de buen fútbol ofensivo, pero sufrió demasiado en defensa. Los dirigidos por Zlatko Dalić están obligados a reaccionar rápidamente para evitar una temprana despedida de la Copa del Mundo.

Croacia sigue apoyándose en una generación experimentada encabezada por jugadores de trayectoria internacional, aunque en esta edición también comenzó un proceso de renovación con futbolistas más jóvenes que buscan tomar protagonismo. La necesidad de conseguir la victoria podría llevar al equipo balcánico a asumir la iniciativa desde el comienzo.

Panamá, por su parte, perdió 1 a 0 ante Ghana en su estreno mundialista. Más allá del resultado, el seleccionado canalero dejó una imagen competitiva y se mantuvo en partido hasta el final. Ahora afrontará una verdadera final, consciente de que una nueva derrota complicaría seriamente sus posibilidades de clasificación.

Jugadores de la selección de fútbol de Croacia al finalizar el partido. Foto: Charlotte Wilson/AFP

La selección centroamericana intentará aprovechar los espacios que pueda dejar Croacia, especialmente a través de transiciones rápidas y el despliegue físico que caracteriza a su plantel. Para Panamá, sumar puntos ante un rival europeo representaría además uno de los resultados más importantes de su historia en los Mundiales.

Con Inglaterra liderando momentáneamente el grupo y Ghana sumando una victoria en la primera fecha, el choque entre croatas y panameños aparece como una auténtica final anticipada. El ganador llegará con expectativas renovadas a la última jornada, mientras que el perdedor quedará al borde de la eliminación.