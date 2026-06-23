Desapareció la camiseta de España que Iker Casillas usó en la final del Mundial 2010 en un Museo en Madrid

La camiseta que utilizó Iker Casillas en la final del Mundial Sudáfrica 2010 desapareció del Museo Legends de Madrid, uno de los espacios dedicados a la historia del fútbol más grandes del mundo. La ausencia de la emblemática camiseta fue detectada durante una revisión rutinaria realizada el martes por las autoridades del museo.

La institución informó la situación mediante un comunicado oficial en el que calificó a la camiseta como una de las piezas más valiosas y representativas de toda su colección. Se trata de la indumentaria que vistió el entonces capitán y arquero de la selección española durante la final ante Países Bajos, disputada el 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, cuando España conquistó por primera vez la Copa del Mundo.

La reliquia había sido cedida por el propio Casillas y ocupaba un lugar destacado dentro del recorrido museo, ubicado en pleno centro de Madrid, junto a la Puerta del Sol. Según señalaron desde la organización, era una de las piezas mas visitadas y fotografiadas por los fanáticos que recorrían el museo.

“Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido”, indicó la institución en su comunicado. Por el momento no han dado detalles sobre cuándo fue vista por última vez ni sobre la posibilidad de que haya sido robada, extraviada o trasladada por error.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/EtyELm4hT0 — LEGENDS - The Home of Football (@museolegends) June 23, 2026

La desaparición generó una fuerte repercusión en España debido al valor simbólico de la camiseta. Casillas fue uno de los grandes protagonistas del histótico título conseguido por la roja en Sudáfrica, especialmente por su actuación en la final y por la recordada atajada frente al neerlandés Arjen Robben en un mano a mano que pudo cambiar la historia del partido.

El Mundial de 2010 significó el punto más alto de una generación irrepetible para el fútbol español, integrada por figuras como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol, Sergio Ramos y David Villa. El gol de Iniesta en el alargue frente a Países Bajos le dio a España su única Copa del Mundo y convirtió a varios de los objetos utilizados en aquella campaña en verdaderas reliquias deportivas.

Mientras continúan las investigaciones, el Museo Legends aseguró que informará cualquier novedad a través de sus canales oficiales. La desaparición de una de las piezas más importantes de su colección representa un duro golpe para una institución que guarda cientos de recuerdos históricos vinculados al fútbol mundial.