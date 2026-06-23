Infantino defiende el Mundial 2026: ya es “el más exitoso de la historia” y se ven "los estadios llenos"

A poco más de una semana del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya puede considerarse “el más exitoso de la historia”. El dirigente suizo destacó la respuesta del público, el nivel futbolístico mostrado por las selecciones y el impacto global que está teniendo la competencia.

En una entrevista en Nueva York, Infantino sostuvo que los números respaldan su afirmación. “Hasta ahora está siendo un éxito total. Ya hoy este Mundial es el más exitoso”, expresó. Según explicó, los estadios han alcanzado una ocupación promedio del 99,6 %, una cifra que considera una demostración clara del interés que ha despertado el torneo.

Las declaraciones llegan cuestionadas por el elevado precio de las entradas, uno de los temas más debatidos desde antes del comienzo del torneo. Sin embargo, el máximo dirigente del fútbol mundial defendió la comercialización y señaló que la demanda del público habla por sí sola. “La respuesta está en los estadios llenos”, afirmó.

Infantino también recordó que en Estados Unidos la reventa de boletos es una práctica legal y reconoció que en ese mercado los precios suelen elevarse aún más. A pesar de ello, insistió en que la asistencia masiva refleja el entusiasmo que genera el Mundial entre hinchas de distintas partes del mundo.

Otro de los aspectos destacados por el presidente de la FIFA fue el nivel de competencia que se ha visto durante la fase de grupos. Según indicó, los partidos han mostrado una gran intensidad, con equipos que buscan el arco rival hasta los minutos finales y con una cantidad importante de goles y actuaciones para destacar.

Además, defendió las pausas de hidratación implementadas durante los encuentros. Para Infantino, estas interrupciones son necesarias debido a las altas temperaturas que se registran en varias sedes y permiten que los futbolistas mantengan el ritmo competitivo durante los 90 minutos.

El dirigente también aprovechó para remarcar que los ingresos generados por los Mundiales son reinvertidos en el desarrollo del fútbol a nivel global. Como ejemplo mencionó las históricas participaciones de selecciones como Cabo Verde y Curazao, que lograron clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.

Con 44 partidos disputados y 60 todavía por jugarse, Infantino aseguró que lo mejor del torneo aún está por venir. “Los 60 partidos que van a venir son 60 finales”, concluyó, convencido de que el Mundial 2026 seguirá consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la historia reciente.

Con información de EFE