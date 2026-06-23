Haaland clasificó a Noruega, pero sorprendió con un pronóstico: “Francia nos va a ganar y será campeón”

Erling Haaland volvió a ser decisivo para Noruega en el Mundial 2026. El delantero del Manchester City marcó dos goles en la victoria 3 a 2 frente a Senegal, llegó a cuatro tantos en el torneo y clasificó a su selección a los dieciseisavos de final por primera vez desde Francia 1998.

Pero más allá de su actuación dentro de la cancha, fue una de sus respuestas en zona mixta la que se robó la atención.

Consultado sobre las posibilidades de Noruega de seguir avanzando en el torneo, el goleador sorprendió con una dosis de realismo. “Somos realistas”, afirmó, y luego dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo: “Probablemente Francia nos va a ganar y probablemente Francia va a ganar el torneo”.

La declaración llamó la atención porque llega justo antes del duelo que definirá el primer lugar del Grupo I entre dos selecciones que ya aseguraron su clasificación.

Más allá de ese pronóstico, Haaland no ocultó su felicidad por el momento histórico que atraviesa el combinado nórdico. “Creo que está a la altura de las noches más grandes que he tenido en toda mi vida, tanto el partido contra Irak como el de esta noche".

Es un poco la misma sensación que tuve después de la final de la Champions League, así que significa muchísimo. Estoy increíblemente orgulloso por formar parte de esto”, expresó tras el triunfo frente a Senegal.

Noruega no disputaba una Copa del Mundo desde Francia 1998 y ahora consiguió avanzar a la fase eliminatoria luego de vencer a Irak y Senegal en sus dos primeras presentaciones. En ese camino, Haaland volvió a ser determinante y ya suma cuatro goles en el torneo.

Con el humor que lo caracteriza, el atacante también fue consultado sobre la facilidad que parece tener para convertir goles. Su respuesta provocó sonrisas entre los periodistas presentes: “No lo sé, creo que es mi especialidad marcar goles. Simplemente soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte”.

Los números respaldan sus palabras. Con el doblete ante Senegal alcanzó los 59 goles en 52 partidos con la selección noruega y además llegó a 12 encuentros consecutivos anotando con la camiseta de su país, una cifra extraordinaria para uno de los delanteros más temidos del planeta.

Haaland también se refirió al clima que generaron los miles de hinchas noruegos que coparon Nueva York en la previa del encuentro. “Fue una locura. Los vi ayer en Times Square, había un gran ambiente allí.

Martin Odegaard y yo hablamos un poco de ello antes del partido; que teníamos que unirnos a la celebración si todo salía bien, tal y como pasó. Fue un momento bastante especial para toda Noruega”, contó.

Erling Haaland festejando el primer gol de Noruega contra Irak por el campeonato Mundial 2026. Foto: Justin Setterfield/Getty Images

Por último, destacó el significado que tiene esta clasificación para todo el país: “Desde que empecé en la selección nacional, quiero lograr algo con Noruega. Estamos haciendo historia y estoy extremadamente orgulloso de ser noruego”.

Ahora llegará el desafío más exigente. Noruega enfrentará a Francia en un duelo entre dos de las selecciones que mejor comenzaron el Mundial y que cuentan con dos de las máximas figuras del campeonato: Haaland y Kylian Mbappé. El propio delantero noruego ya dio su pronóstico, aunque intentará demostrar dentro de la cancha que todavía queda espacio para una nueva sorpresa.