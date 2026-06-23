Murió la madre de Didier Deschamps, DT de Francia, y no dirigirá la última fecha del Mundial 2026 ante Noruega

Didier Deschamps, entrenador de la selección de Francia, regresará a su país para asistir al funeral de su madre, anunció este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que precisó que el técnico no dirigirá a los Bleus contra Noruega el viernes, en el último partido correspondiente al Grupo I del Mundial 2026.

"Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar en el banco el viernes. El seleccionador nacional tuvo esta mañana la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral", indicó la FFF a través de un comunicado oficial.

A su vez, precisó que, en ausencia de Deschamps, el grupo estará dirigido por Guy Stéphan, su asistente técnico, hasta su regreso a la concentración de los Bleus en Waltham (Massachusetts).

Didier Deschamps, entrenador de Francia, junto con su asistente técnico Guy Stephan en un partido del Mundial 2026. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP fotos.

Ya clasificada para dieciseisavos de final del Mundial, Francia intentará terminar en cabeza del Grupo I ante la Noruega de Erling Haaland, el viernes en Foxborough (Massachusetts).

Ambas llegan con seis puntos tras haber ganados sus dos primeros compromisos.

Kylian Mbappé es el jugador récord en la selección de Francia

Este lunes, el día en que Lionel Messi aportó un doblete para imponer una marca histórica como máximo goleador de todos los Mundiales con 18, el francés Kylian Mbappé celebró un doblete ante Irak y, con 16 goles, superó el registro del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima, que quedó con 15 en la tabla histórica de los Mundiales.

El único jugador que está por delante es Messi, quien cumplirá 39 años este 24 de junio y viene de dejar atrás los 16 goles de Miroslav Klose, cuyo récord de anotaciones fue establecido el 8 de julio de 2014, durante la goleada 7-1 que Alemania le propinó en Belo Horizonte a Brasil, anfitrión de ese Mundial.

Antes del doblete que marcó ante Irak, Mbappé, quien completó su centésimo partido con Francia, igualaba con 14 en la lista de máximos goleadores históricos con el alemán Gerd Müller.

Sobre su particular carrera por ser el goleador del Mundial con el '10' argentino, Mbappé resaltó el constante goleo de su rival y agregó: "Si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. Yo no miro en absoluto lo que él hace, solo pienso en ayudar a mi equipo".

"Está claro que, ayudando a mi equipo, marco goles. Y cuando marcás goles, por supuesto que te acercás a este tipo de esfera. Pero, como he dicho, tenemos un largo camino que va a ser complicado", cerró.

Con información de AFP y EFE.