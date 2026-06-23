"Debería arriesgar, no hay otro partido": Lugano dijo que De Arrascaeta tiene que jugar ante España en el Mundial

Diego Lugano, que fue capitán y disputó 95 partidos oficiales con la selección uruguaya, es palabra autorizada para hablar de la Celeste y palpitó el cruce entre Uruguay y España por el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. El ex jugador de Sao Paulo de Brasil y Fenerbahce de Turquía es parte de las transmisiones de la Copa del Mundo para una cadena internacional y, en su impresión para el partido del próximo viernes, le pidió a uno de los jugadores uruguayos que arriesgue siendo parte del próximo compromiso, pese a su lesión.

Uruguay debutó en el Mundial con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita y continuó su participación igualando 2-2 frente a Cabo Verde. Los dirigidos por Marcelo Bielsa no dejaron una buena imagen, hubo errores no forzados de en los tres goles recibidos y de esa manera la selección uruguaya está prácticamente obligada a sumar frente a España en el último partido de la fase de grupos para avanzar a la siguiente fase. Con una victoria ante España, confirmaría su clasificación y con el empate, podría clasificar como uno de los mejores ocho de doce terceros.

Este martes, Diego Lugano, que participó de un evento para una marca brasileña, que incluyó un partido de fútbol del que participó Romario, fue abordado por la prensa y consultado acerca de las chances de la Celeste de clasificar a dieciseisavos de final. El ex defensor central, está en la Copa del Mundo porque es uno de los panelistas de Telemundo, que emite su señal para México y Estados Unidos.

Lugano opinó que uno de los futbolista que aún no hay jugado en este Mundial, por lesión, debería arriesgar y formar parte del partido ante España pese a que Marcelo Bielsa ya lo descartó en la última conferencia de prensa. La referencia es para Giorgian de Arrascaeta que, al igual que Ronald Araujo, ya fueron descartados por Bielsa para el último compromiso de la fase de grupos. “Ni de Arrascaeta, ni Araujo, tienen chance de jugar contra España”, declaró el entrenador.

El volante del Flamengo inició la preparación para la Copa del Mundo aún recuperándose de una fractura en la clavícula que no presentaba mayores problemas más que evitar choques en los entrenamientos, pero sufrió una lesión muscular en el gemelo durante las prácticas de la Celeste que no lo marginaron de la convocatoria, pero sí de los primeros dos partidos.

Giorgian de Arrascaeta en el partido entre Uruguay y Argelia en el amistoso disputado en Turín. Foto: AFP.

“Creo que él debería arriesgar sí. Debería arriesgar y jugar porque no hay otro partido por delante, el del viernes es el último y ahora hay que arriesgar, no hay nada para perder”, manifestó Lugano y analizó las chances de que Uruguay pueda vencer a España.

“Creo que España no sorprendió, quien sorprendió fue Uruguay que estuvo más bajo de lo que podría haber jugador. Creo que da para ganarle a España, aunque es muy difícil, pero con un empate podemos clasificar como uno de los mejores terceros”, sostuvo el excapitán de la Celeste.