"Depende la pregunta, sino no respondo": la molestia de Cristiano Ronaldo tras una consulta sobre Lionel Messi

El máximo referente de Portugal, Cristiano Ronaldo, volvió a convertir por un Mundial. En el enfrentamiento ante Uzbekistán, la estrella lusa hizo dos goles que le dieron el reconocimiento como el mejor jugador del partido. Pese a su enorme rendimiento, las comparaciones con Lionel Messi, que viene de anotar cinco tantos en sus dos primeros partidos, se hicieron sentir en la rueda de prensa, momento en el que Ronaldo fue contundente y decidió no responder.

"Ayer Lionel Messi marcó dos goles...", comenzó preguntando el periodista que rápidamente fue interrumpido por Cristiano. El goleador giró la cabeza y pareció concederle la palabra a otro de los reporteros que se encontraba en el lugar: "Dale, depende de la pregunta, sino yo no respondo", dijo el portugués.

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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Las comparaciones con el ´10´ argentino, recurrentes en la carrera de ambos futbolistas, volvieron a repetirse en otro momento de la rueda de prensa. Esta vez, el cuestionamiento se enfocó en la posibilidad de un cruce con Argentina y, por lo tanto, con Messi.

"No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero bien", comentó en principio. Luego, añadió: "Sería ´top´, pero lo más importante era hoy: ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene".

"SERÍA TOP"



¡CR7 habló sobre un posible cruce en el Mundial ante Messi!



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Cristiano Ronaldo: primer jugador de la historia que convierte en seis mundiales distintos

Respecto de su actuación individual, en la misma conferencia el delantero del Al-Nassr señaló con fundamentos: "jugué bien, marqué, ayudé al equipo. El equipo estuvo muy bien y seguimos". Esta tarde, el jugador no solo volvió a convertir por duplicado con su selección, sino que rompió un récord histórico al convertirse en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo diferentes.

El primero para la cuenta del goleador se dio durante el certamen celebrado en el año 2006 en Alemania. Fue en un duelo contra Irán en el que su equipo terminó ganando 2 a 0 -aquel año Portugal llegaría hasta las semifinales-. En la tarde de este martes, frente a Uzbekistán, el futbolista alcanzó su décimo tanto por Copas del Mundo.

El próximo partido de los lusos será el próximo sábado 27 de junio frente a Colombia, duelo que Cristiano definió como "muy duro". Sin embargo, la confianza en sí mismo parece ser plena: "Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya estaba fuera del fútbol", expresó sin decir el porqué -aunque se puede intuir que hacía referencia a las críticas recibidas tras el empate contra el Congo y las especulaciones surgidas tras las declaraciones de João Neves-.

"Soporté. Como siempre aguanto. Porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa. Fue difícil, lo tengo que confesar, pero estamos de vuelta", sentenció el delantero de 41 años que en la celebración de sus goles repitió varias veces: "I´m back (estoy de vuelta)".