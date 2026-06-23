Portugal vs. Uzbekistán en vivo por el Mundial 2026: el equipo de Cristiano Ronaldo va por su primera victoria

Portugal se mide ante Uzbekistán, desde la hora 14:00, por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026. El equipo de Cristiano Ronaldo saldrá al Estadio NRG en Houston, Estados Unidos, con la intención de mostrar otra cara a lo que fue el debut.

El combinado luso exhibió una pálida imagen en el 1-1 ante la selección de la República Democrática del Congo, por eso querrá sumar sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

La selección de Uzbekistán, por su parte, llega aún más urgida, ya que en su debut en el certamen cayó a manos de Colombia por 3-1.

Portugal vs. Uzbekistán

Hora: 14:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR).

Asistentes: Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad (MAR).

Cuarto: Abongile Tom (RSA).

Quinto: Zakhele Siwela (RSA).

VAR: Leodan González (URU) y Hamza El Fariq (MAR).

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov; Bekhruz Karimov, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.