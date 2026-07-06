FIFA rechaza el recurso presentado por Bélgica en el caso de Folarin Balogun por considerarlo "improcedente"

La comisión de apelación de la FIFA rechazó este lunes el recurso belga contra la readmisión del delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, expulsado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 pero autorizado a enfrentarse a Bélgica en octavos de final, al considerarlo "inadmisible".

La Federación Belga de Fútbol (URBSFA) "no está legitimada para interponer un recurso contra esta decisión, al no ser parte en el procedimiento", indicó la FIFA en un comunicado.

A apenas unas horas del cruce entre Bélgica y Estados Unidos, que se juega a las 21:00 horas en Seattle, los belgas aún pueden recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte alegando el perjuicio que les causa la decisión de la FIFA, pero el tiempo apremia.

Mientras tanto, el argumento retenido por la comisión de apelación deja sin aclarar las razones que llevaron el domingo a la comisión de disciplina a revisar la sanción impuesta a Balogun.

Expulsado en octavos de final por pisar la pierna del defensa bosnio Tarik Muharemovic, el delantero del Mónaco vio su suspensión firme conmutada por "un partido de suspensión con pena suspendida, acompañado de un período de prueba de un año".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que intervino directamente en este caso, llamando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revisara esa tarjeta roja que le parecía injustificada.

Donald Trump confirma que habló con Infantino sobre tarjeta roja de Folarin Balogun. Foto: Agencia EFE.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca. Afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran "injustas" y calificó de "muy sospechoso" el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun después de que este pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia y Herzegovina.

Según el Reglamento Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión, sanción que no puede ser apelada por la federación del jugador.

En medio de las críticas, Infantino aseguró este lunes en X que respondió al mandatario estadounidense que los órganos disciplinarios de la FIFA son "independientes", negando de forma implícita cualquier intervención directa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AFP.

"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", indicó en X el dirigente del fútbol mundial, criticado desde todos los frentes por la suspensión el domingo por parte de la FIFA de la sanción impuesta a Balogun.

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

Con información de AFP.