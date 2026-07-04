Paraguay 0-0 Francia en vivo por el Mundial 2026: La Albirroja busca dar la sorpresa en octavos ante un candidato

La selección de Paraguay se enfrenta ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro se enfrentan ante el equipo de Didier Deschamps a partir de las 18:00 horas en el Estadio Filadelfia.

Nota:

En la antesala del partido, el técnico de Les Bleus elogió a su rival: "Paraguay no ha eliminado a Alemania solo con agresividad. No es la agresividad lo que hace ganar un partido. Es un equipo que conoce bien su fútbol y tiene calidad", afirmó en rueda de prensa.

En este sentido añadió: "Un gran corazón. Las selecciones sudamericanas tienen eso en su ADN y es una cualidad, no un defecto. Pero si solo fuera eso, no estarían aquí".

Kylian Mbappé le dedicó uno de sus goles ante Suecia a Didier Deschamps, entrenador de Francia. Foto: AFP

Después de destacar la "calidad" de Paraguay, acotó: "Han eliminado a Alemania: quizá algunos dirán que Alemania es mejor, pero al final, ¿quién se clasifica? Paraguay".

Por su parte, Alfaro no dudó en halagar el potencial ofensivo de Francia con una curiosa analogía: "Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea, porque no tenías pararrayos. Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte, van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica, entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos".

Además aseguró que el partido contra Francia será el de "mayor complejidad" que Paraguay enfrente a lo largo del torneo. Y recordó que para todos los jugadores guaraníes se trata de su primera experiencia en una Copa del Mundo, lo que les ha requerido una "capacidad de aprendizaje muy rápida", aunque advirtió que no basta para enfrentar a Les Bleus.

"Ese aprendizaje lo hemos tenido, sí. ¿Es suficiente para el partido de mañana? Yo creo que no, creo que no, no alcanza", aseguró.

"Más allá de que tuvimos un hecho histórico (eliminar a Alemania) -que para Paraguay lo es, aunque para otras selecciones resulte normal-, se llegó incluso a decretar un feriado nacional. Si esos triunfos fueran habituales, esos escenarios no se darían. Son situaciones extraordinarias que ocurren en la vida", cerró.

Paraguay y Francia tienen equipos confirmados para los octavos del Mundial 2026

La Albrirroja dispuso la siguiente oncena para enfrentar a Les Bleus: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso.

Por su parte, Francia optó por este equipo titular: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Con información de EFE.