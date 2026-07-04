Canadá vs. Marruecos en vivo por el Mundial 2026: se disputa el primer cruce de los octavos de final

Canadá y Marruecos darán comienzo este sábado a los octavos de final del Mundial 2026, desde las 14:00 en el NGR Stadium en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

El conjunto norteamericano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Después de una sólida fase de grupos, dio otro paso adelante al derrotar 1 a 0 a Sudáfrica en dieciseisavos de final. Con un equipo joven, dinámico y cada vez más competitivo, Canadá buscará alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Del otro lado estará Marruecos que continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones del fútbol mundial. Luego de la histórica semifinal alcanzada en Qatar 2022, el seleccionado africano volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a cualquier rival y en la ronda anterior eliminó a Países Bajos tras igualar 1 a 1 y quedarse con la clasificación en la definición por penales.

El premio será importante: el ganador accederá a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Paraguay y Francia en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Canadá vs. Marruecos

Estadio: NGR Stadium.

Ciudad: Houston, Estados Unidos.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Asistentes: Stuart Burt y James Mainwaring (Inglaterra).

VAR: Jarred Gillett (Inglaterra).

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Sigur; Buchanan, Eustáquio, Ahmed; Jonathan David y Oluwaseyi.

DT: Jesse Marsch.

Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Díaz, El Khannouss y Saibari.

DT: Mohamed Ouahbi.