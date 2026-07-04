La emoción de Scaloni por el tercer gol de Argentina ante Cabo Verde y su cruce con un periodista: “¿Te enojás?”

Al final Cabo Verde no era un rival tan fácil y eso quedó claro este viernes en el partido que le planteó a la selección de Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste se impuso 3-2 en el alargue y su director técnico, Lionel Scaloni, se emocionó en el momento del tercer gol.

Tras un tiro de esquina que ejecutó Lionel Messi, Cristian Romero logró cabecear el esférico, pero fue Diney Borges el que terminó metiendo adentro de su propio arco en el minuto 111 del segundo tiempo del alargue en el Hard Rock Stadium.

Ahí Scaloni se emocionó. Comenzó a tocarse el rostro, aunque no lo grito de forma vehemente ya que se trataba del tanto que le podía dar la clasificación a la Albiceleste a los octavos de final por la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

La reacción de Scaloni después del gol de Cuti Romero es espectacular



Se emociona, habla con Samuel y Ayala para cerrar el partido, agarra uno por uno a los jugadores para darles indicaciones, primero a Messi, a Montiel y Tagliafico les dice "NO PASAN MAS", a los del medio que… pic.twitter.com/k5NxK8cYQC — Iván (@ivanalvarenga1) July 4, 2026

El entrenador dio indicaciones a su cuerpo técnico, habló con Messi que justo pasó por ese sector, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, a quien le hizo el gesto de que no suba más debido a que faltaban nueve minutos para que se terminara el encuentro.

Lionel Scaloni le da indicaciones a Lionel Messi. Foto: AFP.

El ida y vuelta de Lionel Scaloni con un periodista

Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina. Foto: AFP.

En la conferencia de prensa el entrenador de la selección de Argentina tuvo un intercambio con un periodista. “No sabés lo que sufrimos nosotros en la zona de prensa. Deberíamos estar más lúcidos, pero note cosas positivas en una noche que amerita una crítica. ¿Qué le pasó al equipo en el final, le pasó la candidatura?”, consultó el periodista.

“Eso por favor lo quítalo”, le respondió Scaloni a lo que el periodista le dijo que lo sí y reformuló la consulta: “¿Sintió la responsabilidad?”

“Lo mejor que tiene el equipo es que recibe un palo y va. Es ahí que nosotros estuvimos a la altura. Luego si lo hacés bien o mal hay varias condicionantes: el césped, que estaba extraño, el a veces no encontrar el último pase. Creo todo lo contrario, el equipo siempre intentó. No te dejé terminar. ¿Te enojás?”, sostuvo el entrenador.

“Sabés que te admiro. Estoy muy agradecido a tu respuesta”, continuó el periodista y añadió: “No sé si tengo que pedir disculpas”.

“Estás loco vos, si sos realmente uno de los que da gusto escuchar. Aparte una perspectiva que me incluye y me mejora. Lo que digo primero es que nosotros somos Argentina, y es esto que viste ahora: sufrir y no dar una pelota por pérdida. Es debatible si jugamos bien. Pero no siempre se juega bien. Pero este equipo siempre va a tomar la iniciativa. El rival te juega, te pone en aprietos. Eso está bueno saberlo y sobre todo ganado porque te da tiempo para corregirlo”, afirmó Scaloni.

“Perdoná”, le dijo el director técnico de la selección de Argentina al periodista, quien le respondió que “está todo bien”.