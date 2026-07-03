Nacional: el equipo argentino que se interesó en Gonzalo Carneiro mientras negocia su salida del tricolor

El Nacional de Jorge Bava continúa trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con sus tres nuevas incorporaciones a la par del plantel.

En simultáneo, la gerencia deportiva se enfoca en resolver la salida de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el entrenador para el segundo semestre, donde tendrán como prioridad los playoffs de Copa Sudamericana y la recta final de la Liga AUF Uruguaya.

Uno de los futbolistas que no seguirá en el club es Gonzalo Carneiro, quien tiene contrato vigente en el Bolso hasta diciembre del 2026. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, en los últimos días un club argentino se interesó en el delantero de 30 años.

Se trata de Newell’s Old Boys, el equipo dirigido por Frank Kudelka. Al menos por el momento, desde el club rosarino no han trasladado una oferta formal, pero sí dejaron claro que lo tienen en la mira.

Como informó Ovación el 16 de junio, el propio Carneiro se encuentra en negociaciones con Nacional para resolver su salida, considerando que le quedan varios meses de vínculo contractual.

Gonzalo Carneiro celebrando su gol con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

En su momento, el Bolso le propuso al jugador pagarle tres meses de resarcimiento económico, pero el jugador no aceptó y continuaron las instancias de charla. El encargado de dialogar con los allegados al jugador es el presidente Ricardo Vairo.

En caso de que un club local o del exterior desee iniciar negociaciones con Nacional para incorporarlo, el atacante tiene una cláusula de rescisión tasada en US$200.000.

Los números de Gonzalo Carneiro en el primer semestre con Nacional

El exfutbolista de Liverpool y Cruz Azul aportó un gol y dos asistencias en 16 partidos jugados en el primer semestre. En total estuvo 663' en cancha.

Los dos equipos argentinos que tienen la mira puesta en Juan Pintado

Juan Pintado durante un partido representando a Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Otro de los casos a resolver en cuanto al futuro deportivo es el de Juan Pintado. El lateral derecho de 28 años arribó al tricolor el pasado 2 de enero desde Gimnasia y Esgrima La Plata en modalidad de préstamo con opción de compra. Asimismo, el tricolor pagó un cargo de US$125.000 por la cesión.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación, en la actualidad hay dos equipos argentinos que desean incorporar a préstamo a Pintado. En específico, se trata de Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia.

Por otra parte, Ignacio Suárez también atraviesa semanas claves para la resolución de su futuro. El arquero de 24 años, quien se formó en la cantera del Bolso, jugó nueve partidos en el primer semestre y recibió 15 goles. No logró aportar seguridad en medio de un rendimiento colectivo irregular.

Según transmitieron desde el club, en la actualidad hay dos clubes uruguayos interesados en él, aunque dependen de la salida de sus goleros.