Bruno Zuculini dijo que quiere ganar porque "eso es Nacional" y reveló por qué Gallardo le "cambió la vida"

Bruno Zuculini, una de las nuevas incorporaciones del Nacional de Jorge Bava, habló con la cuenta oficial del tricolor y se refirió a qué fue lo que lo motivó para incorporarse a la institución: "Es un desafío, para mí quizá era lo más conveniente o lo más fácil era quedarme en Argentina, en el lugar donde yo me crié, donde estaba jugando, pero yo soy de desafíos y de nuevos comienzos. Junto con mi familia, mi mujer, mi hija y unos padres presentes, cuando obtuve la propuesta y tuve la posibilidad de hablar con la gente de Nacional, no lo dudé ni un segundo", comenzó.

En este sentido profundizó: "Sé la historia que tiene, sé que viene también de un semestre difícil y es cuando más me gustó el proyecto. Y quizá cuando va bien es más fácil adaptarte, sé que vienen de seis meses difíciles y ahí es cuando yo dije quiero pertenecer, quiero estar acá".

Sobre las dificultades que tuvo para sellar su salida de la Academia, acotó: "Quizá se dilató un poco todo, fue más difícil salir de Argentina, pero desde que llegué acá me recibieron de una manera hermosa. Me han hablado de cómo son ustedes los uruguayos, me siento muy cercano, he tenido siempre una relación muy buena con la gente de Uruguay, así que soy un agradecido del trato que me han dado".

Bruno Zuculini: "Quiero ganar porque eso es Nacional"

Cuando le preguntaron con qué tipo de futbolista se va a encontrar el Bolso, contestó: "Que se brinda al cien por ciento, que tira para adelante, que es positivo y que quiere ganar, desde un reducido en un entrenamiento a un juego de cartas o el primer partido que me toque jugar acá. Yo quiero ganar porque creo que eso es Nacional, un club histórico con un montón de copas importantes, con una historia riquísima y yo quiero ser parte, si no me hubiese quedado en otro lado".

"Es un desafío importante para mí en lo personal y voy a tratar de hacer lo posible para estar en esta hermosa historia de Nacional", agregó.

Zuculini reveló por qué Marcelo Gallardo le "cambió la vida" en su pasaje por River Plate

La imagen con la que Nacional presentó a Bruno Zuculini. Foto: nacional en Instagram.

En referencia a qué es lo que considera construir un buen vestuario y a si hay alguien que lo haya marcado como líder, Zuculini dijo en primera instancia: "Yo no me siento un líder, sí siento que trato de ayudar y de contarte mi experiencia y desde lo que yo viví tratar de darte una mano, ayudarte y exigirte porque siento que yo soy el primero que se exige para poder decírtelo y estar en la misma sintonía con todo el grupo".

"Yo he tenido grandes líderes, el primero es histórico de acá: Marcelo Gallardo es una persona que a mí me ha cambiado la vida porque me llevó a un gran club, a una gran institución y tuve que cambiar el chip, mi forma de ser y de vivir para poder estar ahí. Así que fue una etapa muy linda de mi vida, soy un agradecido a Marcelo y sé que acá hizo historia también como jugador y como técnico al siguiente año, así que como líder lo tengo muy presente", agregó.

También incluyó en este concepto al mediocampista Enzo Pérez: "Fue parte importantísima de ese River Plate, lo tengo como uno de mis mayores ídolos".