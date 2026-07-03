Nacional en el mercado: los dos clubes interesados en Juan Pintado y qué avance hubo sobre Ignacio Suárez

Nacional continúa activo en el mercado de pases tras abrochar tres incorporaciones, pero tiene claro que antes de avanzar en algún otro refuerzo debe resolver las salidas de los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Jorge Bava para el segundo semestre.

Así lo evidenció Ricardo Vairo, presidente del Bolso, que en la última conferencia de prensa dejó claro que primero buscarán “soluciones para los siete jugadores que tienen contrato hasta fin de año”.

Uno de los casos a resolver es el de Juan Pintado. El lateral derecho de 28 años arribó al tricolor el pasado 2 de enero desde Gimnasia y Esgrima La Plata en modalidad de préstamo con opción de compra. Asimismo, el tricolor pagó un cargo de US$125.000 por la cesión.

Si bien venía de hacer una gran temporada en el Lobo, disputando la inmensa mayoría de los partidos como titular, su rendimiento en Nacional no colmó las expectativas de la gerencia deportiva.

De hecho, jugó apenas 413 minutos repartidos en ocho encuentros oficiales y desde la llegada de Jorge Bava estuvo en cancha 170' en cuatro juegos. Entre algunas lesiones musculares y su irregularidad no pudo asentarse y todo indica que continuará su carrera en el exterior, a pesar de que tenía contrato hasta diciembre.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación, en la actualidad hay dos equipos argentinos que desean incorporar a préstamo a Pintado. En específico, se trata de Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia.

Nacional en el mercado: qué avances hubo sobre el futuro de Ignacio Suárez

Por otra parte, Ignacio Suárez también atraviesa semanas claves para la resolución de su futuro. El arquero de 24 años, quien se formó en la cantera del Bolso, jugó nueve partidos en el primer semestre y recibió 15 goles. No logró aportar seguridad en medio de un rendimiento colectivo irregular.

Ignacio Suárez en la previa del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Según transmitieron desde el club, en la actualidad hay dos clubes uruguayos interesados en él, aunque dependen de la salida de sus goleros.

Por otra parte, en el caso de Jhon Guzmán, el joven volante colombiano que llegó a inicios de la temporada cedido y con opción de compra desde Internacional de Palmira, desde el área deportiva el Bolso le están buscando salida hacia algún equipo del fútbol uruguayo donde pueda tomar rodaje y mostrar sus condiciones.

Jhon Guzmán en Nacional. Foto: @jhon_guzman05

En el primer semestre con el Bolso no tuvo minutos oficiales y en varias ocasiones bajó a Tercera División para competir allí. Si no logra pactar un acuerdo en el medio local, es muy probable que retorne al fútbol cafetero.

El panorama más difícil de resolver es el de Mauricio Vera porque, si bien el club tiene decidido desprenderse del jugador que fichó a préstamo, no puede cortar la cesión de forma inmediata porque Deportes Concepción, el dueño de su ficha, ya tiene completo el cupo de extranjeros.

A su vez, por el reglamento FIFA no puede jugar en un tercer equipo de la misma confederación en la vigente temporada.