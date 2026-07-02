Nacional presentó a Francisco Calvo, el defensor zurdo que llega al tricolor a pedido de Jorge Bava

Nacional presentó este jueves por la tarde a Francisco Calvo, el defensor zurdo de 33 años que llega al tricolor a pedido de Jorge Bava. Con una publicación compartida en sus redes sociales, el Bolso le deseó éxitos en esta nueva etapa profesional: "Francisco, bienvenido a la República Oriental de Nacional", afirmó.

El defensor costarricense disputó los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 con su selección, donde cuenta con un total de 115 partidos, 16 goles y tres asistencias.

En su última experiencia jugando para el Al-Ettifaq FC, Calvo disputó 31 encuentros oficiales y todos como titular. Acumuló cuatro goles y tres asistencias. También supo representar a equipos de la Major League Soccer (MLS) como San José Earthquakes, Chicago Fire FC y Minnesota United FC.

El pasado lunes 29 de junio Calvo arribó a Uruguay y en diálogo con #Minuto1 (Carve Deportiva) expresó: "Estoy muy feliz, muy ilusionado, con muchas ganas de empezar ya. Sé al gran club que vengo, un club con una historia impresionante. Tomo este reto con mucha responsabilidad y con ganas de hacerlo de la mejor manera".

Luego explicó cómo se produjo el contacto que terminó concretando su llegada al conjunto albo: "Empezó por Jorge Bava el contacto y luego me llamó Sebastián Eguren. Empezaron a hablar con mi representante y la verdad estoy muy agradecido con Jorge y con todos los directivos que hicieron posible mi llegada. Estoy muy feliz".

Antes de aceptar la propuesta, el defensor buscó referencias sobre el club y mantuvo una conversación con el también costarricense Kendall Waston, quien defendió la camiseta tricolor entre 2018 y 2019.

"Hablé con Kendall y me habló de la grandeza de este club y de la responsabilidad que significa venir a jugar a Nacional. También tengo gente que conoce el club y yo mismo averigüé mucho. Sé a dónde vengo y solamente tengo ganas de empezar", señaló.

El futbolista aseguró además que está al tanto de los objetivos que tendrá por delante en este semestre, con la Liga AUF Uruguaya y la Copa Sudamericana como grandes desafíos.

"Tengo clarísimo lo que se está jugando Nacional. Vengo con muchas ganas de aportar y de dar mi mejor versión para que, junto con los refuerzos y el plantel bueno que ya tiene el club, podamos conseguir nuestros objetivos", concluyó.