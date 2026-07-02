Avión con destino a Lima sufrió desperfecto en uno de sus motores y tuvo que volver al Aeropuerto de Carrasco

El vuelo LA2399, que cubría la ruta Montevideo-Lima, declaró una situación de emergencia y tuvo que volver al Aeropuerto de Carrasco, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Fuerza Aérea Uruguaya.

El incidente ocurrió durante la fase de despegue, cuando se detectó una falla en uno de los motores de la aeronave. Ante esta situación, la tripulación aplicó los procedimientos establecidos y realizó un "patrón de espera" en vuelo, aterrizando luego sin novedades en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Por ahora, la aeronave permanece en la posición 28 del aeropuerto y se le está realizando una inspección técnica del motor. "La situación fue gestionada conforme a los protocolos de seguridad operacional y no se registró ningún inconveniente para los pasajeros ni para la tripulación", aseguró la Fuerza Aérea en su comunicado.

Frío extremo en Uruguay: una masa de aire antártico traerá heladas

Este miércoles 1° de julio empezó lo que para el meteorólogo José Serra será "el período más crítico del invierno". Así definió la primera quincena de este mes, en donde serán constantes las "temperaturas bastante extremas", de un "promedio a nivel país con 13° de máxima y las mínimas entre -2° y 2°".

Esto provocará "la formación de heladas meteorológicas y agrometeorológicas". Será, además, una etapa seca, de nulas o muy escasas precipitaciones. De hecho, en el panorama más próximo aparecen algunas lluvias leves el domingo por el "pasaje de un rápido y débil frente frío". Los acumulados no serán superiores a cinco milímetros, "nada significativo" para mover la aguja. Según explicó Serra en diálogo con El País, ya se encienden "luces amarillas" porque "está faltando agua". El "lado positivo" para los productores agropecuarios es que "las bajas temperaturas han mitigado el flagelo de la garrapata".

Niebla y helada agrometeorológica en un campo del departamento de Maldonado este miércoles 1° de julio de 2026. Foto: Ricardo Figueredo

En conclusión, "un sistema de alta presión" o "un gran anticiclón asociado a una masa de aire muy grande y fría de origen antártico va a cubrir el territorio nacional por varios días". Será necesario abrigarse "como si fuésemos una cebolla", describió el meteorólogo. En esta línea, consideró que "no hay perspectivas de un pulso de calor, un veranillo", y hasta podría decirse que "San Juan pasó de largo".

De los próximos días, los más críticos serán el jueves y el viernes producto de bajas sensaciones térmicas, "cercanas a 0°" en Montevideo. Esto es algo que también menciona el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que señala un incremento en la velocidad del viento a partir de la noche de este miércoles, así como un aumento de la nubosidad, que provocará bajas sensaciones térmicas también durante el jueves.