Vuelos nocturnos de instrucción de la Fuerza Aérea generarán destellos lumínicos en Canelones

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) emitió este jueves un comunicado en el que advierte que esta noche sobre las 23:00 horas, se llevará a cabo una actividad en las cercanías de la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA), ubicada en la ruta 101 a la altura del kilómetro 31, donde se lanzarán bengalas desde un avión.

Según detalló la FAU, se trata de un entrenamiento en el marco del Plan de Actividades de Orden Abierto de la EMA. En ese sentido, explicaron que previo a que se realicen las maniobras de invierno "se efectuarán vuelos nocturnos de instrucción, incluyendo el lanzamiento de bengalas", desde un avión C-212 Aviocar que pertenece al Escuadrón Aéreo N.º 3.

Aeronave C-212 Aviocar perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya. Foto: Fuerza Aérea Uruguaya.

"Estas actividades forman parte del entrenamiento y preparación del personal aeronáutico, encontrándose debidamente planificadas y desarrollándose bajo las medidas de seguridad correspondientes", indica el comunicado.

La intención de la FAU es informar a los vecinos para "evitar alarmas o preocupaciones" ante la presencia de las aeronaves, así como de los efectos luminosos de las bengalas.

Llamado laboral en la Fuerza Aérea Uruguaya

La FAU abríó un llamado laboral para desempeñar funciones de seguridad de bases e instalaciones, seguridad de centros penitenciarios y servicios generales, en el grado de soldado de primera.

El requisito clave es contar con la primaria completa y ofrecen una remuneración de $ 38.898 nominales, según la Ejecución Presupuestal y las Remuneraciones Militares establecido por la ley Nº 18.381.

Requisitos para postularse al llamado en la FAU

Los requisitos para postularse al llamado de la Fuerza Aérea Uruguaya son:

Tener entre 18 y 29 años de edad. Altura mínima: 1,60 metros. Reunir los requisitos generales para el ingreso a la función pública. No poseer calidad de funcionario público, becario, pasante o contrato de función pública al momento de la suscripción del contrato legal (exceptuando aquellos cargos habilitados por normativa para acumulación de sueldos). Contar con ciclo completo de Enseñanza Primaria.

Puerta de entrada a la Base Aérea Capitán Boiso Lanza, sede del Comando General de la Fuerza Aérea Uruguaya. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Información adicional de interés para el puesto en la FAU

Quienes cumplan funciones de servicio perimetral de centinela penitenciario recibirán una compensación económica adicional .

recibirán una . Por cada jornada de servicio perimetral de centinela penitenciario se otorgará un día libre .

. Los postulantes serán evaluados desde el punto de vista psicofísico por el Servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea Uruguaya . El examen psicofísico tendrá un costo de $230.

. El examen psicofísico tendrá un costo de $230. Los postulantes deberán aprobar el curso de formación específico.

¿Cómo postularse al cargo de soldado en la FAU?

Los interesados deberán completar el siguiente formulario: https://www.gub.uy/tramites/sites/. Una vez completado, se debe enviar por correo electrónico a la dirección: reclutadorafau@fau.mil.uy.

Por consultas, comunicarse al teléfono 2222 4400, interno 1428.