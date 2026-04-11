Gobierno de EE. UU. realiza donación de US$ 5 millones en equipamiento para aviones de la Fuerza Aérea

El gobierno de Estados Unidos realizará una donación de equipamiento militar al Ministerio de Defensa para aviones de la Fuerza Aérea, según informó la embajada del país norteamericano en Uruguay.

Se trata de sensores ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) destinados a “monitorear y controlar el territorio desde el aire”.

La donación, cuyo monto ronda los US$ 5 millones, “es un eslabón más en la fuerte cadena de contribuciones” entre ambos países “en temas de Defensa y Seguridad”, lo que es una “prioridad”, describió la sede consular.

Inicialmente, la embajada comunicó a través de una publicación en redes sociales que los sensores eran para los A-29 Super Tucano, seis aviones que el gobierno adquirió de la firma brasileña Embraer, y de los cuales dos ya fueron recibidos este año. Sin embargo, a las pocas horas de publicada la información, el post fue dado de baja.

El País consultó con fuentes de la embajada al respecto, las que indicaron que la información es correcta, salvo que los sensores no están destinados a los Super Tucano.

La Oficina de Cooperación de Defensa de la embajada señaló que serán para otras aeronaves, pero aún no está claro cuáles, dijeron las fuentes. La información volverá a publicarse con los detalles definidos este lunes.

Además, desde el Ministerio de Defensa dijeron a El País no conocer los detalles de la donación.

Los Super Tucano son parte de un contrato firmado a fines de 2024, donde se dispuso la compra de los seis por un costo estimado de US$ 100 millones, a pagarse en un plazo de entre 10 y 15 años. El acuerdo con Embraer también contempla servicios logísticos integrados, equipos de misión y un simulador de vuelo.

La Fuerza Aérea busca renovar su flota vehicular desde hace años, pues el porcentaje de aeronaves operativas registra un continuo descenso. Por ejemplo, existe una falta de capacidad para mantener stock de repuestos, mientras los tiempos que se manejan para inspecciones y mantenimiento son demasiado prolongados.