ASSE gastó $ 344.150 en evento de fin de año; “ninguna actividad” así se hizo en gestión anterior, según el PN

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) realizó un gasto de 344.150 pesos destinado a organizar un evento de fin de año para 700 funcionarios el 30 de diciembre de 2025.

Según la respuesta de las autoridades a un pedido de informes realizado por el diputado nacionalista Federico Casaretto, a la que accedió El País, se llevó a cabo un “lunch” en el salón de actos del edificio central.

El evento estuvo “destinado a los funcionarios y personal de servicios contratados que trabajan en el edificio, con motivo de realizar un agradecimiento y saludo de fin de año por parte del directorio” encabezado por Álvaro Danza, “como es habitual en las instituciones públicas y privadas”.

Con respecto a su financiamiento, que según el tipo de cambio actual supera los US$ 8.500, desde el organismo aseguraron que “no se dispuso ningún otro gasto destinado a dicho evento”.

En diálogo con El País, Casaretto dijo que se topó con la realización del evento tras el “despido que hubo de 28 facilitadoras en los hospitales sobre todo al sur del país” a fin de año.

“Eran 28 funcionarias, casi todas jefas de familia, que en esa fecha fueron cesadas. Al ponerme a buscar en las páginas de ASSE encuentro que, el mismo día en el cual se había tomado esa decisión, se había ordenado un gasto para un brindis para 700 personas, con un monto de 344 mil pesos”, contó.

Asimismo, indicó que se contactó con las autoridades del organismo del gobierno anterior, Leonardo Cipriani (presidente) y Marcelo Sosa (vicepresidente), quienes sostuvo le manifestaron que en “todo el período pasado el directorio de ASSE nunca tuvo un brindis hacia los funcionarios ni ninguna actividad” del estilo, ya que “se dio la orden en todas las unidades ejecutoras de no hacer este tipo de cosas”. También sostuvo que tampoco se realizaban “regalos empresariales”.

“Con la situación en la cual está ASSE hoy, tratando de buscar ahorros por todos lados con este tema, por ejemplo, con los taxis para los traslados, o las dificultades que hay en los hospitales del interior, me parece que no corresponde hacer un gasto de esta naturaleza”, agregó Casaretto.

ASSE abrió a fines de marzo una licitación para traslados comunes para usuarios del prestador público “no medicalizados” en Montevideo, zona metropolitana y Canelones, por hasta 150.000 kilómetros anuales.

El servicio pedido “incluye el traslado de paciente ambulatorios, traslados programados (consultas, estudios, altas, etc) las 24 horas del día los 365 días del año, con cobertura en Montevideo, zona metropolitana y Canelones para traslado desde y hacia centros de salud, con tiempos de respuesta no mayor a 30 minutos”.