Llamado laboral en la Fuerza Aérea Uruguaya para jóvenes de hasta 29 años con primaria completa

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) abríó un llamado laboral para desempeñar funciones de seguridad de bases e instalaciones, seguridad de centros penitenciarios y servicios generales, en el grado de soldado de primera.

El requisito clave es contar con la primaria completa y ofrecen una remuneración de $ 38.898 nominales, según la Ejecución Presupuestal y las Remuneraciones Militares establecido por la ley Nº 18.381.

Requisitos para postularse al llamado en la FAU

Los requisitos para postularse al llamado de la Fuerza Aérea Uruguaya son:

Tener entre 18 y 29 años de edad. Altura mínima: 1,60 metros. Reunir los requisitos generales para el ingreso a la función pública. No poseer calidad de funcionario público, becario, pasante o contrato de función pública al momento de la suscripción del contrato legal (exceptuando aquellos cargos habilitados por normativa para acumulación de sueldos). Contar con ciclo completo de Enseñanza Primaria.

Soldados del Ejército Nacional. Foto: Ejército Nacional.

Información adicional de interés para el puesto en la FAU

Quienes cumplan funciones de servicio perimetral de centinela penitenciario recibirán una compensación económica adicional .

recibirán una . Por cada jornada de servicio perimetral de centinela penitenciario se otorgará un día libre .

. Los postulantes serán evaluados desde el punto de vista psicofísico por el Servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea Uruguaya . El examen psicofísico tendrá un costo de $230.

. El examen psicofísico tendrá un costo de $230. Los postulantes deberán aprobar el curso de formación específico.

¿Cómo postularse al cargo de soldado en la FAU?

Los interesados deberán completar el siguiente formulario: https://www.gub.uy/tramites/sites/. Una vez completado, se debe enviar por correo electrónico a la dirección: reclutadorafau@fau.mil.uy.

Por consultas, comunicarse al teléfono 2222 4400, interno 1428.