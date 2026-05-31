Llamado laboral en la Fuerza Aérea Uruguaya para jóvenes de hasta 29 años con primaria completa
Requiriendo primaria completa, la convocatoria pública ofrece vacantes para trabajar como soldados en bases e instalaciones. Conocé las bases, requisitos y cómo postularse al llamado en la Fuerza Aérea Uruguaya.
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) abríó un llamado laboral para desempeñar funciones de seguridad de bases e instalaciones, seguridad de centros penitenciarios y servicios generales, en el grado de soldado de primera.
El requisito clave es contar con la primaria completa y ofrecen una remuneración de $ 38.898 nominales, según la Ejecución Presupuestal y las Remuneraciones Militares establecido por la ley Nº 18.381.
Requisitos para postularse al llamado en la FAU
Los requisitos para postularse al llamado de la Fuerza Aérea Uruguaya son:
- Tener entre 18 y 29 años de edad.
- Altura mínima: 1,60 metros.
- Reunir los requisitos generales para el ingreso a la función pública.
- No poseer calidad de funcionario público, becario, pasante o contrato de función pública al momento de la suscripción del contrato legal (exceptuando aquellos cargos habilitados por normativa para acumulación de sueldos).
- Contar con ciclo completo de Enseñanza Primaria.
Información adicional de interés para el puesto en la FAU
- Quienes cumplan funciones de servicio perimetral de centinela penitenciario recibirán una compensación económica adicional.
- Por cada jornada de servicio perimetral de centinela penitenciario se otorgará un día libre.
- Los postulantes serán evaluados desde el punto de vista psicofísico por el Servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea Uruguaya. El examen psicofísico tendrá un costo de $230.
- Los postulantes deberán aprobar el curso de formación específico.
¿Cómo postularse al cargo de soldado en la FAU?
Los interesados deberán completar el siguiente formulario: https://www.gub.uy/tramites/sites/. Una vez completado, se debe enviar por correo electrónico a la dirección: reclutadorafau@fau.mil.uy.
Por consultas, comunicarse al teléfono 2222 4400, interno 1428.
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