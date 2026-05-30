FA buscará "profundizar el vinculo" entre el partido y el gobierno frente a "diferencias y dudas" de los votantes

Tras su plenario nacional, el Frente Amplio emitió una declaración en la que afirmaron que su gobierno y los "desafíos" que enfrenta el país están "condicionados" por la "mala gestión" del expresidente Luis Lacalle Pou y por un "contexto internacional complejo". A su vez, reconocieron ser "conscientes de que en la sociedad existen diferencias y dudas sobre algunas acciones" del gobierno. En ese sentido, consideraron "imprescindible profundizar el vínculo" entre la fuerza política y los integrantes del gobierno.

Esto, teniendo como base "la autonomía relativa del gobierno, la coordinación y la responsabilidad". "Trabajando en conjunto para identificar los nudos que explican estas situaciones de descontento y trabajando para mejorar el intercambio y la escucha. Nuestro proyecto político se nutre de las diferencias y las críticas son una oportunidad que nos permite fortalecer el rumbo que definimos", sostiene la declaración publicada esta tarde.

A mediados de mayo, la consultora Factum había dado a conocer una nueva encuesta que mostraba la caída en la popularidad del presidente Yamandú Orsi. Las cifras mostraban que 46% de los encuestados desaprobaban la gestión del mandatario, el 29% la aprobaba, el 24% ni una cosa ni la otra y el restante 1% no sabe o prefirió no responder.

El plenario frenteamplista se propuso "redoblar" la militancia "y así profundizar el intercambio con la sociedad para detectar posibles falencias" y "corregir los aspectos necesarios". También buscarán "brindar información sobre las acciones que no se conocen". Exhortaron a los militantes a "mantener la ofensiva política en el debate cotidiano, utilizando todas las herramientas de comunicación popular para contraponer con claridad y argumentos los dos proyectos e país que hoy se disputan el futuro".

Por otra parte, se refirieron a "los desafíos" que enfrenta "un país condicionado por la mala gestión del gobierno anterior en un contexto internacional complejo". Sostuvieron que el país sufre las consecuencias del "endeudamiento generado por la mala gestión" de la administración de Lacalle Pou. Aseguraron que esta "dejó el déficit más grande de la historia postdictadura con deudas 'extra' no contabilizadas". A su vez, se expresaron sobre "el genocidio en Gaza y el recrudecimiento inhumano del bloqueo contra el pueblo cubano y la amenaza militar impuesta por el gobierno de Donald Trump".

De todas formas, indicaron que no se propusieron "en ningún momento utilizar estos condicionantes para incumplir" el programa.