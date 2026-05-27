Ministerio de Desarrollo Social abrió un llamado laboral con sueldo de $ 114.300: cómo postular

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para analista de negocios para ejercer en el área de Tecnología y Gobierno Electrónico de la organización. Ofrecen una remuneración nominal de $ 114.307 más IVA por 30 horas semanales efectivas de labor.

El cargo tiene como propósito "realizar relevamientos funcionales, analizarlos y desarrollar soluciones informáticas para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en coordinación con las áreas correspondientes de la Secretaría Nacional de Cuidados y el equipo de desarrollo asignado", según indica la entidad en las bases del llamado expuestas en el portal de Uruguay Concursa.

Entre las principales actividades a desarrollar en el puesto de analista, se encuentran:

Llevar a cabo relevamientos funcionales y analizar los requerimientos identificados.

Colaborar en el diseño y desarrollo de soluciones informáticas en coordinación con los equipos funcionales y el equipo de desarrollo asignado.

en coordinación con los equipos funcionales y el equipo de desarrollo asignado. Participar en instancias de coordinación, planificación y seguimiento técnico de los desarrollos.

de los desarrollos. Contribuir a la documentación técnica y funcional de los sistemas implementados.

Requisitos para el rol de analista de negocios en el Mides

Requisitos excluyentes

Formación Título o estudiante avanzado (con segundo año aprobado o su equivalente en créditos) en carreras relacionadas a la informática y/o ingenierías, expedido por la Universidad de la República (Udelar) o universidades autorizadas por el MEC. Experiencia Mínimo dos años justificando su participación en actividades de relevamiento funcionales, análisis de requerimientos y diseño de sistemas de información de mediana complejidad.

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Requisitos no excluyentes (valorados)

Formación Título o avance significativo en la carrera de ingeniería de sistemas de computación , ingeniero de sistemas , ingeniero en informática, ingeniero en computación expedido por la Udelar o universidades autorizadas por el MEC .

, , ingeniero en informática, ingeniero en computación expedido por la o universidades autorizadas por el . Título o avance significativo en la carrera de licenciaturas en computación , en informática, o en sistemas expedido por la Udelar o universidades autorizadas por el MEC .

, en informática, o en sistemas expedido por la o universidades autorizadas por el . Certificación PMP .

. Cursos de gestión de proyectos .

. Certificación Scrum. Experiencia Experiencia acumulada en el rol, justificando su participación en actividades de desarrollo, liderazgo, gestión de equipos e implantación de sistemas de información de mediana complejidad.

e implantación de de mediana complejidad. Un año mínimo en experiencia comprobada utilizando el framework Scrum aplicado a proyectos de desarrollo de software .

aplicado a proyectos de . Un año mínimo de experiencia comprobada en la gestión de productos o piezas de software desarrolladas por un tercero en modalidad outsource.

¿Cómo postularse al cargo administrativo del MEF?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de inscripción ya comenzó y cierra el 1 de junio. Para más información, consultar las bases del llamado.