Reforma de la Biblioteca Nacional: así es el plan de US$ 30 millones para remodelarla en tres etapas

La Biblioteca Nacional comenzará un histórico proceso de transformación que demandará una inversión de US$ 30 millones, anunciaron este martes las autoridades de la Biblioteca. El proyecto, presentado oficialmente en Montevideo por las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) junto a otros organismos estatales, busca renovar las instalaciones del emblemático edificio inaugurado en 1964 y potenciar su red territorial.

El plan ejecutivo, denominado Biblioteca del futuro, abarca tres dimensiones fundamentales orientadas a la modernización de la institución: la patrimonial, enfocado en la transformación de depósitos para la preservación del acervo y la digitalización; la pública, destinada al diseño de nuevos espacios para los usuarios; y la territorial, centrada en el fortalecimiento del sistema técnico nacional, lo que incluye la transformación de 110 bibliotecas públicas del país.

Detalles del plan de reforma de la Biblioteca Nacional

El coordinador del proyecto, Gabriel Calderón, detalló que la primera fase requerirá una inversión aproximada de US$ 6 millones. Este tramo inicial comprende intervenciones edilicias urgentes, como la renovación del depósito de diarios, la ampliación de los accesos principales y las áreas de servicios, así como trabajos sobre la fachada principal y el pasaje Emilio Frugoni, lindero a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

El presupuesto global estimado asciende a US$ 20 millones destinados exclusivamente a las obras físicas, a los que se sumarán otros US$ 10 millones para el desarrollo e implementación de un nuevo modelo de gestión institucional de cara a las demandas del siglo XXI.

Durante la presentación del proyecto, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó la labor coordinada durante un año entre la Presidencia de la República, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El secretario de Estado afirmó que este trabajo conjunto representa un claro ejemplo de políticas públicas transversales aplicadas a la cultura.

Sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

Respecto a la situación actual del emblemático edificio, declarado Monumento Histórico Nacional en 1996, el secretario de Estado manifestó una postura firme sobre el avance alcanzado por la gestión. "Hoy la biblioteca está en mejores condiciones que cuando asumió esta administración", sostuvo el ministro José Carlos Mahía. "Hoy estamos dando paso a una etapa más que nos demuestra que hemos derrotado el escepticismo crónico y nos estamos animando a volver a soñar, como el Uruguay de comienzos del siglo XX", agregó el jerarca.

Por su parte, la directora de la institución, Rocío Schiappapietra, puntualizó las consecuencias de la dimensión territorial de las reformas, anunciando medidas concretas que impactarán fuera de la capital del país. La jerarca adelantó que se otorgará un fondo de 3.000.000 de pesos uruguayos para que las 110 bibliotecas públicas de todo el territorio nacional puedan postularse en planes específicos destinados a la mejora de su infraestructura local.

El director de la OPP, Rodrigo Arim, ratificó el respaldo financiero de la oficina técnica para asegurar la viabilidad de los trabajos previstos a corto y mediano plazo. “Tenemos el compromiso de utilizar algunos de los espacios de financiamiento de inversiones públicas que hemos comprometido durante 2025 para apuntalar esta obra. Hoy estamos iniciando un proceso de un nuevo modelo de Biblioteca Nacional”, subrayó Arim, asegurando la continuidad del proceso de modernización del principal centro bibliográfico del país.

Gente leyendo libros en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

La Biblioteca Nacional reabrió sus puertas en diciembre luego de un cierre parcial anunciado un año atrás, el 26 de mayo de 2025. "Lanzamos el proyecto 'Biblioteca Nacional del Futuro' a partir de un equipo que se integra, desde la Presidencia de la República y en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para llevar adelante algo que para nosotros es un tema central. Cuando digo para nosotros es para la Presidencia de la República", dijo el presidenta Yamandú Orsi durante la presentación del plan en octubre.

"Tiene este equipo el objetivo central de restablecer los servicios, de generar un nuevo modelo de biblioteca en el marco de un proyecto real de innovación y por supuesto generar las conversaciones, los intercambios y la interrelación que la sociedad está reclamando desde que fue noticia esto de echarle mano a una biblioteca nacional que funcione de manera diferente", detalló Orsi.