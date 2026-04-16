El vuelo británico que reabrió el debate argentino por Malvinas y dejó a Uruguay en medio de la polémica

Un vuelo militar del Reino Unido reabre una disputa en la interna de la política partidaria argentina entre peronistas y libertarios y involucra, de manera colateral, a Uruguay. El gobierno de Tierra del Fuego denunció que una aeronave británica Airbus A400M "operó" entre el aeropuerto de Carrasco y las Islas Malvinas y puso en la mira a la administración de Javier Milei por entender que no defiende como debería el espacio aéreo.

Un jerarca de Tierra del Fuego informó en su cuenta de X que "según versiones de público conocimiento el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino". El transpondedor es el dispositivo que permite emitir señales de respuesta de parte de las aeronaves y hacerles un seguimiento.

"Ante la gravedad institucional de estos hechos, y frente a la información de que la aeronave habría reingresado al aeropuerto de Carrasco, remitimos una nota formal al embajador de Uruguay en Argentina (Diego Cánepa) solicitando información y precisiones sobre su itinerario, autorizaciones y situación actual", escribió Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, quien añadió que también se exigió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de su país "que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido".

En palabras de Dachary, "la seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto" de la soberanía argentina "no admiten silencio ni pasividad".

"Desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra provincia y de la República Argentina", apuntó.

Se trata no solo de un cuestionamiento a Uruguay por su aparente apoyo logístico a este avión militar, sino de una queja al gobierno de Milei por entender que no rechaza las acciones británicas y no defiende su territorio. En diálogo con El País, Dachary, funcionario del gobierno de peronista de Gustavo Melella, explicó que a la provincia no le gusta el silencio de la administración de Milei respecto a este tema.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: Matías Martin Campaya/EFE

Dachary consideró que debería ser el gobierno nacional quien eleve la voz exigiendo respuestas al gobierno británico acerca de este vuelo militar por encima del espacio aéreo argentino sin el aparato de señal prendido, y preguntar a Uruguay qué vínculo tuvo con la situación debido a que el avión partió de Carrasco y volvió hacia allí, según la versión oficial. Así las cosas, cuestionó "por qué Argentina valida vuelos militares británicos".

"La característica de avión militar ya hace que sea irregular la situación", dijo el funcionario, quien explicó que Argentina debería no solo exigir la apertura de negociaciones sobre el territorio en disputa sino "desalentar las consecuencias del colonialismo" como la "militarización" y el "extractivismo en pesca e hidrocarburos".

Dachary explicó que Tierra del Fuego no pretende cuestionar la "soberanía de Uruguay", un país que entiende que ha tenido una correcta postura con respecto a las Malvinas, pero sí requiere saber por qué el vuelo irregular partió de este país.

"Nuestra provincia no comparte lo que hace el gobierno nacional respecto a Malvinas", dice funcionario de Tierra del Fuego

"Nuestra provincia no comparte lo que hace el gobierno nacional respecto a Malvinas", dijo en relación a la administración de Milei, y agregó que este caso puntual "ante los ojos argentinos no es feliz". Entonces planteó que su reclamo "no es contra Uruguay" sino en clave nacional "respecto de la capacidad de control del espacio aéreo" y si el gobierno de Milei "estaba en conocimiento o no" del vuelo.

El País intentó contactarse con la Embajada de Uruguay en Argentina, cuyos responsables no emitieron un comentario al respecto. También se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y las fuentes respondieron que "se está verificando la situación".

Canal 5 informó, en base a declaraciones de la vocera de la Fuerza Aérea, Marisol Diana, que se trató de un "un traslado sanitario" con dos pacientes trasladados desde Malvinas.