Provincia argentina denuncia a Uruguay por un vuelo militar de Reino Unido a las Malvinas

El gobierno de Tierra del Fuego denunció que una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido "operó" entre Uruguay las Islas Malvinas. Un jerarca de esa provincia del sur de Argentina informó que "según versiones de público conocimiento el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino". El transpondedor es el dispositivo que permite emitir señales de respuesta de parte de las aeronaves.

"Ante la gravedad institucional de estos hechos, y frente a la información de que la aeronave habría reingresado al aeropuerto de Carrasco, remitimos una nota formal al embajador de Uruguay en Argentina (Diego Cánepa) solicitando información y precisiones sobre su itinerario, autorizaciones y situación actual", escribió Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, quien añadió que también se exigió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) "que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido".

En palabras de Dachary, "la seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto" de la soberanía argentina "no admiten silencio ni pasividad".

"Desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra provincia y de la República Argentina", apuntó.

El País intentó contactarse con la Embajada de Uruguay en Argentina, cuyos responsables no emitieron un comentario al respecto. También se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y las fuentes respondieron que "se está verificando la situación".