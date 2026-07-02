Se conocieron detalles sobre accidente de avión en Pekín: secretismo, 13 heridos y un piloto "suicida"

Días atrás, una avioneta se estrelló contra la Torre CITIC de Pekín, de 528 metros de altura; se trata del rascacielos más alto de la capital china y está ubicado en el distrito financiero. Más allá de generar dudas sobre la seguridad de la aviación en la ciudad, ya que el edificio está ubicado a siete kilómetros de Zhongnanhai, el complejo gubernamental donde viven las máximas autoridades chinas, el episodio llamó la atención por el secretismo de la Policía.

Un testigo del hecho informó el pasado viernes a EFE que vio en la zona un gran despliegue policial, con cortes de tránsito y a los agentes "pidiéndole a la gente que no mirara". Luego, el gobierno chino informó que en el accidente murió una persona —el piloto de la avioneta—, y que otras 13 personas habían resultado heridas.

Avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Pekin, el China Zun. Foto: Agencia EFE.

Piloto "sufría de insomnio y ansiedad"

Según señalaron las autoridades chinas este jueves, el piloto, de 66 años, había escrito en su diario sobre la idea de suicidarse. El hombre, de apellido Liu, estaba divorciado, vivía solo en Pekín y "sufría desde hacía mucho de insomnio y ansiedad, y su diario contiene múltiples referencias a 'terminar con su vida'", indicó en un comunicado la administración del distrito capitalino de Chaoyang.

Se estrella una avioneta contra el edificio más alto de Pekín Foto: EFE.

"Este fue un incidente que puso en peligro la seguridad pública por motivos personales", agregó.

El día del accidente, Liu despegó de un aeropuerto del distrito periférico de Pinggu, pero "se desvió de la zona designada y perdió contacto con el aeropuerto" antes del choque, señaló la administración.

Fotos y videos del accidente fueron rápidamente borrados de las redes sociales chinas y la policía impidió que periodistas y transeúntes tomaran fotos del edificio.

Con información de Agencia EFE, AFP