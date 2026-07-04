Del llanto de Nuno da Costa con su familia a la charla de Vozinha con Messi tras la eliminación de Cabo Verde
El arquero de 40 años reconoció el alago que le dio la Pulga una vez finalizado el partido por los dieciseisavos del Mundial 2026. “Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí”, dijo.
Cabo Verde se fue con la frente en alto del Mundial 2026: cayó, en el alargue, 3-2 ante la selección de Argentina en el Hard Rock Stadium por los dieciseisavos de final. Hizo que la Albiceleste transpirara y mucho para poder quedarse con el triunfo que, a priori, parecía sencillo. Sin embargo, los africanos dejaron todo y quedó clarísimo con una imagen que se volvió viral en las redes sociales.
Esa fue el llanto desconsolado de Nuno da Costa ni bien finalizó el partido y se consumó la eliminación de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. El futbolista se acercó a una de las tribunas del estadio de Miami donde estaba su familia. Ahí se lo vio llorando desconsoladamente con su pareja e hijo, quien lo abrazó y lloró con él.
NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS... Nuno da Costa, desconsolado por completo mientras su familia lo abrazada tras la eliminación de Cabo Verde ante Argentina.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026
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Una muestra clara de lo que fue el partido para los jugadores de Cabo Verde que realizaron un buen papel y se ilusionaron con poder dar el gran golpe en esta competencia.
Cabe destacar que el combinado africano tuvo su primera participación en una Copa del Mundo y lo hizo con gran suceso, ya que en fase de grupos eliminó a la selección de Uruguay. Además, compartió grupo con otro campeón del mundo como es España y no perdió.
De esta manera, el pasaje del equipo que dirige técnicamente Bubista terminó con tres empates y una derrota en tiempo extra ante la selección argentina en su primera experiencia en un Mundial.
La charla de Vozinha con Lionel Messi
Una de las grandes figuras del combinado africano en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos fue el arquero Vozinha, de 40 años. Por momentos fue el encargado de mantener vivo a su equipo en varios de los cuatro encuentros que disputó en el certamen de selecciones más importantes que organiza la FIFA.
Al finalizar el duelo ante Argentina, Vozinha se refirió a la charla que mantuvo con Lionel Messi, el autor del primer gol en el Hard Rock Stadium. “Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y me dijo: 'Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti'. Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí”, afirmó.
“Le di las gracias y respondí: 'Gracias, Leo. Tú eres el mejor.' Luego le pedí su camiseta del partido, él sonrió y dijo: 'Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios'. Momentos como este los recordaré toda la vida", sostuvo el golero.
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