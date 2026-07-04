Del llanto de Nuno da Costa con su familia a la charla de Vozinha con Messi tras la eliminación de Cabo Verde

Cabo Verde se fue con la frente en alto del Mundial 2026: cayó, en el alargue, 3-2 ante la selección de Argentina en el Hard Rock Stadium por los dieciseisavos de final. Hizo que la Albiceleste transpirara y mucho para poder quedarse con el triunfo que, a priori, parecía sencillo. Sin embargo, los africanos dejaron todo y quedó clarísimo con una imagen que se volvió viral en las redes sociales.

Esa fue el llanto desconsolado de Nuno da Costa ni bien finalizó el partido y se consumó la eliminación de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. El futbolista se acercó a una de las tribunas del estadio de Miami donde estaba su familia. Ahí se lo vio llorando desconsoladamente con su pareja e hijo, quien lo abrazó y lloró con él.

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS... Nuno da Costa, desconsolado por completo mientras su familia lo abrazada tras la eliminación de Cabo Verde ante Argentina.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PgqFBsWup2 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026

Una muestra clara de lo que fue el partido para los jugadores de Cabo Verde que realizaron un buen papel y se ilusionaron con poder dar el gran golpe en esta competencia.

Cabe destacar que el combinado africano tuvo su primera participación en una Copa del Mundo y lo hizo con gran suceso, ya que en fase de grupos eliminó a la selección de Uruguay. Además, compartió grupo con otro campeón del mundo como es España y no perdió.

De esta manera, el pasaje del equipo que dirige técnicamente Bubista terminó con tres empates y una derrota en tiempo extra ante la selección argentina en su primera experiencia en un Mundial.

La charla de Vozinha con Lionel Messi

Lionel Messi y Vozinha durante el cruce entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP fotos.

Una de las grandes figuras del combinado africano en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos fue el arquero Vozinha, de 40 años. Por momentos fue el encargado de mantener vivo a su equipo en varios de los cuatro encuentros que disputó en el certamen de selecciones más importantes que organiza la FIFA.

Al finalizar el duelo ante Argentina, Vozinha se refirió a la charla que mantuvo con Lionel Messi, el autor del primer gol en el Hard Rock Stadium. “Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y me dijo: 'Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti'. Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí”, afirmó.

“Le di las gracias y respondí: 'Gracias, Leo. Tú eres el mejor.' Luego le pedí su camiseta del partido, él sonrió y dijo: 'Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios'. Momentos como este los recordaré toda la vida", sostuvo el golero.